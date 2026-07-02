Fernando Alonso lanza dura crítica a la F1: Prevé un espectáculo "triste" en Silverstone

El bicampeón del mundo de la Fórmula 1, Fernando Alonso, no ocultó su preocupación y descontento ante lo que parece será una carrera complicada para los monoplazas de la máxima categoría en el veloz circuito de Silverstone y, todo esto como consecuencia de la distribución de energía que se divide entre el motor de combustión y el sistema híbrido, un problema que ya se presentó en el Gran Premio de Japón.

¿Por qué Alonso cree que será una carrera triste en Silverstone?

La principal razón detrás del pesimismo del piloto de Aston Martin radica en las características del trazado británico. Al ser una pista de curvas rápidas y escasas zonas de frenado intenso, la capacidad de recuperar energía para las baterías es sumamente limitada, provocando que los monoplazas pierdan potencia eléctrica de forma masiva antes de llegar a las rectas principales, lo cual obligará a los pilotos a soltar el acelerador para recargar la batería o, perder drásticamente aceleración para que el motor de combustión apoye el sistema eléctrico.

De acuerdo con el español, esta deficiencia técnica arruinará la experiencia de manejo en secciones legendarias como Maggots, Becketts y Chapel, una sección de curvas donde los coches irán mucho más despacio de lo habitual.

“Creo que este año será muy diferente y que no será divertido pilotar estos coches. Al ver las vueltas realizadas en el simulador y ese tipo de cosas, creo que será bastante triste, tanto para los pilotos como para los espectadores”, explicó Alonso.

Fernando Alonso espera una carrera aburrida por los sistemas de recarga. REUTERS

El asturiano detalló además la frustración que genera el sistema de entrega de potencia al momento de negociar los giros: “Cuando tienes que recuperar energía en las curvas, la experiencia es un poco menos agradable que al final de las líneas rectas... Tenías el recuerdo de que estas curvas eran muy exigentes y sentías las fuerzas G; era físicamente agotador. Y ahora, simplemente es mucho más lento”.

Alonso indicó que, si bien en temas tecnológicos hay avances, en temas deportivos los coches 2026 no han sido lo que él esperaba: “Quizás el coche sea excelente y… sin embargo, sigo teniendo la impresión de que este deporte está tomando una mala dirección”.