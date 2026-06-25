¡Drama en Brasil! Raphinha descubre millonario fraude de su padre mientras se recupera en el Mundial

La vida del futbolista brasileño Raphinha atraviesa un panorama turbulento que mezcla la desgracia médica con un escándalo financiero familiar. Mientras el habilidoso extremo se encuentra bajo observación médica debido a una severa lesión muscular que truncó su participación con la Selección de Brasil en la fase de grupos del Mundial 2026, se destapó una trama de abusos de confianza encabezada por su propio progenitor, Rafael Belloli.

De acuerdo con reportes del entorno del futbolista, Belloli se apropió de forma sistemática del 80 por ciento de los ingresos por derechos de imagen y acuerdos comerciales del jugador, canalizando únicamente el 20 por ciento de las ganancias al patrimonio del atleta durante gran parte de su trayectoria en la élite europea.

El costoso fraude que encendió las alarmas

La crisis económica estalló cuando la esposa del internacional brasileño intentó concretar la adquisición de una residencia valuada en 10 millones de euros en territorio español. Fue en ese momento cuando las instituciones financieras notificaron una grave falta de liquidez en las cuentas bancarias de la estrella, destapando que el dinero percibido en sus etapas con el Leeds United de la Premier League y el balompié ibérico no correspondía con sus balances.

Ante las evidencias, Raphinha disolvió de forma inmediata toda relación contractual y laboral con su padre, quien gestionaba sus finanzas en una estructura previa vinculada al actual director deportivo blaugrana, Deco.

Actualmente, las decisiones corporativas del jugador han sido delegadas a su suegro, Alexandre Madeira, quien cuenta con acreditación oficial ante la FIFA para blindar los contratos publicitarios de la estrella.

Incertidumbre con la Canarinha en la Copa del Mundo

En el plano estrictamente deportivo, el atacante de 24 años vive horas de angustia con la delegación brasileña en tierras norteamericanas.

El percance físico : En el minuto 40 del choque entre Brasil y Haití por la actividad del Grupo C, el extremo se desplomó sobre el césped.

: En el minuto 40 del choque entre por la actividad del Grupo C, el extremo se desplomó sobre el césped. El diagnóstico : La Confederación Brasileña de Futbol (CBF) confirmó un desgarro en la parte posterior del muslo derecho.

: La confirmó un desgarro en la parte posterior del muslo derecho. Pronóstico reservado: El cuerpo médico activó un protocolo de terapia intensiva con la esperanza de recuperarlo para la ronda de dieciseisavos u octavos de final.

Raphinha abandonó el campo antes del final de la primera mitad del duelo ante Haití debido a una lesión muscular. AFP

El FC Barcelona como bálsamo profesional

A pesar del caos familiar, el futbolista encuentra estabilidad institucional en LaLiga. Consolidado como uno de los capitanes del FC Barcelona, el ariete extendió su vínculo laboral con la escuadra catalana, situándose en el top 3 de los salarios más lucrativos de la plantilla.

El blindaje deportivo pactado con la escuadra culé —donde el jugador rechazó mareantes ofertas económicas del balompié de Arabia Saudita— funge como el único refugio para un futbolista que busca reconstruir sus finanzas mientras sana el músculo de cara a la etapa final del torneo veraniego.