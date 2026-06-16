¿Quién es el técnico mejor pagado del Mundial 2026?

De los 48 técnicos presentes en el Mundial 2026, Carlo Ancelotti (de Brasil) es el estratega mejor pagado de la justa mundialista con 10 millones de euros, seguido por Julian Nagelsmann (Alemania) y Mauricio Pochettino (Estados Unidos); Javier Aguirre está por encima de estrategas como Scaloni (Argentina) y De la Fuente (España).

Un total de 49 técnicos han estado presentes en la justa veraniega celebrada en Estados Unidos, México y Canadá, esto debido a la destitución del entrenador de Túnez (Sabri Lamouchi) y la llegada de Hervé Renard en busca de llevar a los africanos a la siguiente ronda.

En el Top 3 destaca la presencia de Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos que sorprendió al debutar goleando a Paraguay y poner un pie en los 16avos de Final del Mundial 2026, donde el conjunto de las Barras y las Estrellas busca su mejor actuación en la historia.

Carlo Ancelotti es el técnico mejor pagado entre los 49 que fueron parte del Mundial 2026. Mexsport

¿Cuánto gana Javier Aguirre en la Selección Mexicana?

Javier Aguirre es el décimo entrenador mejor pagado del Mundial 2026 de acuerdo a la información revelada por The Mirror, quedando por encima de Directores Técnicos como Lionel Scaloni (actual campeón del mundo con Argentina) y Luis de la Fuente, actual estratega de España, uno de los máximos contendientes al título.

Este es el Top 15 de los entrenadores mejor pagados en el Mundial 2026:

1. Carlo Ancelotti / Brasil – 10 millones de euros al año.

2. Julian Nagelsmann / Alemania – 7 MDE

3. Mauricio Pochettino / Estados Unidos – 6 MDE

4. Thomas Tuchel / Inglaterra – 5.8 MDE

5. Roberto Martínez / Portugal – 4 MDE

6. Fabio Cannavaro / Uzbekistán – 4 MDE

7. Didier Deschamps / Francia – 3.8 MDE

8. Ronald Koeman / Países Bajos – 3 MDE

9. Marcelo Bielsa / Uruguay – 3 MDE

10. Javier Aguirre / México – 2.5 MDE

11. Jesee Marsch / Canadá – 2.5 MDE

12. Gustavo Alfaro / Paraguay – 2.5 MDE

13. Julen Lopetegui / Qatar – 2.4 MDE

14. Lionel Scaloni / Argentina – 2.3 MDE

15. Luis de la Fuente / España – 2 MDE

Lionel Scaloni es el técnico 14 entre los mejor pagados del Mundial 2026. Mexsport

BFG