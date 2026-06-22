¿Quién es Granny Smith? La fan de 100 años de Lionel Messi que se volvió viral en el Mundial 2026

Pauline Kana, mejor conocida en redes sociales como “Granny Smith”, se ha convertido en una de las historias más emotivas y virales del Mundial 2026 gracias a su incondicional admiración por Lionel Messi. A sus 100 años, la influencer estadounidense volvió a robarse los reflectores al asistir al partido de Argentina contra Austria portando la camiseta albiceleste y un cartel con el mensaje: “Fan de Messi de 100 años”.

Su aparición no tardó en hacerse viral en redes sociales, donde miles de aficionados celebraron la pasión y energía de la centenaria seguidora del capitán argentino. La imagen de Pauline alentando desde las tribunas rápidamente dio la vuelta al mundo y se convirtió en una de las postales más entrañables del Mundial 2026.

Granny Smith se ha vuelto viral tras apoyar a Messi Imagen modificada con Inteligencia Artificial

La influencer de 100 años que triunfa en redes sociales

La popularidad de Pauline Kana no nació en la Copa del Mundo. Con más de cuatro millones de seguidores en Instagram y más de 24 millones en TikTok, Granny Smith es una de las creadoras de contenido más queridas de internet.

Junto a su nieto, Ross Smith, comparte videos llenos de humor y momentos familiares que han conquistado a millones de usuarios alrededor del mundo. Su carisma y espontaneidad la han convertido en una auténtica celebridad digital.

Su admiración por Lionel Messi viene de años atrás

La devoción de Granny Smith por Lionel Messi no es nueva. En distintas ocasiones asistió a partidos del Inter Miami portando carteles dedicados al astro argentino, incluso proponiéndole matrimonio de forma divertida.

Estas muestras de cariño se hicieron virales y llegaron hasta el propio Messi, quien respondió con gestos y saludos que emocionaron a la influencer y a sus seguidores.

Una de las historias más emotivas del Mundial 2026

Durante el Mundial 2026, Pauline volvió a demostrar que la pasión por el futbol no tiene límites ni edad. Su presencia en las tribunas se convirtió en un símbolo de cómo figuras como Lionel Messi trascienden generaciones e inspiran a millones de personas alrededor del planeta.

Con 100 años de edad, una comunidad gigantesca en redes sociales y un amor inquebrantable por el futbol, Granny Smith se ganó nuevamente el cariño de los aficionados y protagonizó una de las historias más conmovedoras del Mundial 2026.