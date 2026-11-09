¿Qué necesita Pumas para clasificar a la Liguilla del Apertura 2026?

Pumas está en la cuerda floja. Tras haber sido finalista el torneo anterior, Universidad Nacional está en riesgo de no calificar a la Liguilla del Apertura 2026. Incluso, aún con una victoria en la Jornada 17, los dirigidos por Esteban Solari no aseguran estar en la Fiesta Grande, pues dependen de múltiples resultados de otros equipos para colocarse dentro de los primeros ocho lugares.

Tras 16 Jornadas, los Felinos marchan en la 11ra posición de la Tabla General con 21 puntos, producto de cinco victorias, seis empates y cinco derrotas; además, tienen 24 goles a favor y 26 en contra. Para quedar dentro de los primeros ocho lugares, Pumas tendría que subir tres posiciones en la última jornada, pero no dependen de ellos mismos para lograrlo.

Pumas se juega su boleto a Liguilla en CU MEXSPORT

¿Qué necesita Pumas para calificar a la Liguilla del Apertura 2026?

Universidad Nacional ya solamente aspira a quedar en séptimo u octavo lugar. Santos, 6to en la Tabla General, tiene 25 puntos, mientras que los Felinos, con 21 unidades, lo más que llegarían sería a 24. Por lo tanto, su boleto a la Fase Final está en juego y depende de los resultados que León, Pachuca, Xolos y Rayados tengan en la última fecha.

Aunque los comandados por Esteban Solari llegarán con vida a la Jornada 17, antes de su partido podrían ya estar eliminados. Esto se debe a que los partidos de los que depende se juegan antes. Caso contrario, en caso de que se den estas combinaciones, los Felinos llegarían con la obligación de ganar para así instalarse en los primeros ocho lugares de la Tabla General.

Al tomar en cuenta que Rayados tiene un duelo pendiente, el panorama se complica para Pumas. En caso de que Monterrey gane ese duelo ante Querétaro, llegarían a 24 puntos, algo que les complicaría el destino a los Felinos. Con este escenario, el primer resultado que tendría que darse es que Xolos no le gane al Atlante el viernes 20 de noviembre, para que así Tijuana se quede con 23 unidades.

Pumas busca su boleto a Liguilla MEXSPORT

Posteriormente, León tendría que perder ante Santos, ya que un empate lo pondría con 24 unidades, el máximo a lo que puede llegar Pumas; sin embargo, la diferencia de goles es una desventaja para Universidad Nacional. En caso de que La Fiera pierda, también necesitan que Pachuca no le gane a Toluca.

Si se dan estos resultados, Pumas llegaría con la obligación de ganarle a Rayados de Monterrey para así estar en el octavo lugar.