Pumas vs Cruz Azul: Ebere aprovecha error y anota gol del empate (VIDEO)

Que partidazo se está viviendo en la cancha del Olímpico Universitario. A pesar de que Cruz Azul tuvo muchos problemas defensivos, Christian Ebere logró anotar el tanto del empate (3-3) ante Pumas en los minutos finales.

Joel Huiqui mandó a todo el arsenal ofensivo que tenía en la banca para buscar el empate y aunque les costó, llegó gracias al tanto del nigeriano.

Juan José Calero entró al área y sacó un centro a primer poste, donde Ibáñez apenas rozó el balón, el cual le cayó a Ebere, quien solamente tuvo que empujar el esférico y hacer el tanto del empate.

Este es el sexto gol del nigeriano con la playera celeste y vaya manera de hacerlo, en un partido que les costó demasiado.

Aún quedan algunos minutos del partidazo en CU, pero parece que el marcador igualado será el resultado final, algo que por cómo se dio el encuentro, puede ser beneficioso para ambos conjuntos.