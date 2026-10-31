PSG celebra Halloween con aterrador susto a sus jugadores: Theo Hernández terminó gritando 

El Paris Saint-Germain (PSG) llevó la celebración de Halloween a otro nivel y puso a prueba los nervios de sus futbolistas con una broma que dejó reacciones inesperadas. Mientras Theo Hernández y Achraf Hakimi no pudieron ocultar el miedo, el portero ruso Matvéi Safónov demostró que nada parece asustarlo.

A través de sus redes sociales, el conjunto parisino compartió un video en el que mostró cómo sorprendió a varios de sus jugadores con una terrorífica bienvenida a sus instalaciones. La dinámica consistió en hacerlos ingresar a una habitación completamente oscura, donde los esperaba una serie de trampas preparadas especialmente para la ocasión.

Theo Hernández y Achraf Hakimi no pudieron evitar los gritos de miedo

Entre los elementos utilizados para el susto destacaron una enorme araña colocada en la entrada y una persona disfrazada de payaso aterrador, quien esperaba escondida para sorprender a los futbolistas.

Uno de los momentos más divertidos llegó con Theo Hernández, quien apenas ingresó al lugar soltó un fuerte grito al encontrarse con la inesperada sorpresa. Su reacción se convirtió en una de las más llamativas del video.

Achraf Hakimi y el guardameta Lucas Chevalier tampoco pudieron evitar el sobresalto cuando fueron sorprendidos por los personajes que aguardaban en la habitación.

Por su parte, Vitinha y Longoni tuvieron reacciones más discretas, aunque también fueron víctimas de la peculiar dinámica organizada por el club francés.

Safónov se burló del susto y se convirtió en la excepción

Sin embargo, el momento que más llamó la atención fue protagonizado por Matvéi Safónov. El portero ruso ingresó a la habitación sin mostrar miedo ante la enorme araña ni ante el hombre disfrazado de payaso.

Lejos de gritar o salir corriendo, el guardameta continuó su camino con total tranquilidad e incluso se rio del intento por asustarlo, convirtiéndose en la gran excepción de la broma de Halloween del PSG.

El video permitió ver el lado más relajado de los futbolistas parisinos, quienes dejaron por un momento la competencia de lado para protagonizar una divertida celebración.

¿Cuándo vuelve a jugar el PSG?

Después de golear 5-1 al Le Havre el viernes 30 de octubre, el Paris Saint-Germain tendrá que cambiar el ambiente festivo por la exigencia de la Champions League.

El equipo dirigido por Luis Enrique visitará al Villarreal el próximo martes 3 de noviembre, en un compromiso correspondiente a la competición europea, programado para las 14:00 horas, tiempo del Centro de México.