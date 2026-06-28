Promesa mexicana de Red Bull se sube al podio en Austria

Por Jesús Velazco

El Himno Nacional Mexicano resonó con fuerza en Austria luego de que Ernesto Rivera, piloto de la escuadra Campos Racing, conquistara la victoria en la carrera sprint de la FIA Fórmula 3. En lo que representó apenas su quinta aparición de la temporada dentro de esta categoría antesala de la Fórmula 1, el joven talento logró subir a lo más alto del podio en el circuito de Spielberg.

“Se siente muy bien. Fue una carrera muy dura, pero se siente genial tener mi primer podio y ganar aquí en el Red Bull Ring”, confesó el integrante de la academia de Red Bull tras bajarse del monoplaza en el trazado austriaco.

El piloto mexicano inició desde el segundo puesto de la parrilla gracias al sistema de inversión de puestos, esto tras haber concluido en la undécima posición durante la sesión clasificatoria del viernes. En una sesión donde las diferencias cronométricas se midieron en apenas unas centésimas de segundo, la gestión del tráfico y el aprovechamiento de los rebufos resultaron ser los factores determinantes para aspirar al triunfo.

Respecto a su velocidad a una sola vuelta, Rivera comentó que desde la primera ronda en Mónaco se ha sentido bastante cómodo con el auto. Añadió que, aunque esta fue su peor sesión de clasificación en lo que va del año, ganar la competencia compensó por completo el resultado del viernes.

El inicio de la carrera estuvo lleno de tensión, ya que un fuerte impacto en los primeros metros entre los compañeros del equipo Trident, Freddie Slater y Noah Stromsted, provocó la salida inmediata del auto de seguridad. Al reanudarse la competencia, el poleman James Wharton logró sostener la primera posición de forma momentánea, mientras Ernesto Rivera se mantuvo presionando desde el segundo lugar.

Con el paso de los giros, el rendimiento del auto de Wharton comenzó a caer de manera evidente, lo que desató una intensa batalla rueda a rueda por el liderato. El mexicano detalló que tuvieron un pequeño contacto cerca de la vuelta seis o siete, pero se mantuvo pegado a su rival e intentó la misma maniobra en tres ocasiones hasta que finalmente tuvo éxito.

La insistencia rindió frutos en la vuelta 14, cuando Rivera ejecutó un rebase preciso para tomar la punta de la competencia y mantener el liderato de manera sólida hasta cruzar la línea de meta para asegurar su primera victoria en la serie.

El piloto de Campos Racing explicó que las características de la pista le exigieron paciencia para encontrar el punto exacto donde el uso del DRS fuera más efectivo. Detalló que frenó lo más tarde posible, bajando incluso hasta la primera marcha para asegurar el adelantamiento, y señaló que la curva 4 era el mejor sitio debido a que en la curva anterior su rival se defendía muy bien y no permitía la línea exterior.

Con este resultado, Rivera se coloca en la séptima posición del campeonato global, y ahora se prepara para afrontar la carrera principal del domingo, donde buscará remontar nuevamente desde el undécimo puesto.