Irán se despide de Tijuana con críticas a EE.UU: "Siempre estaremos agradecidos con México"

La participación de la Selección de Irán en la Copa del Mundo de 2026 llegó a su fin de la manera más dramática e incómoda posible, tanto dentro como fuera de las canchas.

Tras quedar eliminados en la fase de grupos debido a un gol de último segundo de Austria, y habiendo disputado el torneo bajo severas restricciones políticas por parte del gobierno de los Estados Unidos, el departamento de medios del conjunto asiático publicó una emotiva carta de despedida enfocada en su estancia en territorio mexicano.

Irán estableció su base de operaciones en Tijuana a última hora, luego de solicitar su traslado desde Arizona para evadir las hostilidades diplomáticas de Washington. Tras la eliminación, la delegación rompió el silencio para manifestar su gratitud con la afición local y, al mismo tiempo, visibilizar los atropellos sufridos en las sedes norteamericanas, donde se les limitaron los visados y se les obligó a abandonar el país inmediatamente después de sus compromisos en Los Ángeles y Seattle.

“Trato injusto y antideportivo”: La postura oficial de Irán

En el documento oficial, los representantes de la nación asiática agradecieron a los medios de comunicación por no limitarse únicamente al lado deportivo, sino a reflejar la realidad política a la que se vieron sometidos por Estados Unidos.

“Queridos amigos: Ahora que nuestra etapa en Tijuana llega a su fin, el departamento de medios de la Selección de Irán desea expresar su más sincero agradecimiento a todos ustedes, quienes nos acompañaron a lo largo de este torneo. Gracias por su profesionalismo, apoyo y por dar cobertura no solo al recorrido deportivo de nuestro equipo, sino también al trato injusto y antideportivo que enfrentó nuestra delegación durante su estancia”.

Esta postura va en total sintonía con lo expresado por el director técnico, Amir Ghalenoei, quien denunció que el anfitrión estadounidense los trató "de la peor manera posible". En contraste, la carta se desborda en elogios hacia la calidez de la frontera mexicana, asegurando que el cobijo de la afición mexicana será inolvidable para el plantel:

“También queremos extender nuestro más profundo agradecimiento al maravilloso pueblo de México, especialmente a la hermosa ciudad de Tijuana y a sus amables y cálidos habitantes. Nos recibieron con generosidad y una hospitalidad genuina que nos hizo sentir como en casa. Para todos nosotros, dejar Tijuana es realmente difícil”.

“Los recuerdos que construimos aquí, las amistades que forjamos y el cariño que recibimos permanecerán para siempre en el corazón de cada integrante de la selección de Irán. Siempre estaremos agradecidos con el gran y generoso pueblo de México, así como con el gobierno de México por su hospitalidad y respeto. Gracias, y esperamos que nuestros caminos vuelvan a cruzarse”.