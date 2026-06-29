¿Por qué no jugó Neymar ante Japón? Ancelotti revela el plan que tenía con el brasileño

A Brasil le costó mucho imponerse ante un Japón ordenado y disciplinado que sorprendió con un gol tempranero y planteó un partido físico e incómodo.

La Canarinha dominó la posesión, pero falló en definición durante largos tramos, sufriendo ante la presión alta asiática y las transiciones rápidas.

Neymar Jr no tuvo minutos en la victoria 2-1 de Brasil. REUTERS

Sin embargo, en el tramo final del partido, Brasil mostró su jerarquía. Casemiro igualó con un potente cabezazo y Gabriel Martinelli selló la victoria con un gol en el tiempo añadido (2-1), permitiendo a la Seleção clasificar a octavos de final del Mundial 2026.

Ancelotti revela el plan que tenía con Neymar en el Brasil vs Japón

Pese a que el partido requería un impulso ofensivo y Brasil buscaba el gol de la clasificación, Neymar se quedó en el banco de suplentes.

La decisión generó sorpresa entre muchos aficionados, ya que en un momento de necesidad, la experiencia y calidad de Neymar podrían haber marcado la diferencia. Sin embargo, Ancelotti optó por no meterlo al campo.

Carlo Ancelotti, tras el partido, explicó que la no entrada de Neymar respondió al contexto específico del encuentro.

Estaba esperando a Neymar para la prórroga. Hablé con él y le dije que si no empatábamos, iríamos al minuto 60”, comentó.

Antes de que cayera el tanto del empate de Brasil, el ‘10’ ya estaba por ingresar, sin embargo, tras el gol de Casemiro, volvió al banquillo de suplentes.

Empatamos y no quise cambiar la estructura porque el equipo tenía el control del partido”, añadió.

Ancelotti reveló que entre sus planes, si estaba contemplado meter a Ney, sin embargo, el partido cambio para Brasil y lograron vencer a Japón en el tiempo regular.

El sueño del sexto título para Brasil sigue vivo

Con la clasificación asegurada, Brasil mantiene intacto su sueño de conquistar el sexto título mundial. La Seleção demostró carácter para remontar y ahora se prepara para una instancia más exigente.

Neymar en el Mundial con Brasil Mexsport

En octavos de final, Brasil enfrentará al ganador del cruce entre Costa de Marfil y Noruega. Será un duelo de alto voltaje donde la experiencia y el talento de la Canarinha buscarán imponerse ante un rival que saldrá motivado.