Jürgen Klopp explota tras la eliminación de Alemania en el Mundial 2026 y desata polémica por el VAR

El exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, encendió la polémica tras la eliminación de Alemania en el Mundial 2026 frente a Paraguay en los dieciseisavos de final, al criticar con dureza una decisión del VAR que anuló un gol de Jonathan Tah en tiempo extra.

Klopp explota tras la eliminación de Alemania

El técnico alemán cuestionó la decisión arbitral que invalidó el tanto en una jugada a balón parado, señalando que este tipo de acciones son comunes en el futbol actual y comparando indirectamente el criterio con el estilo del Arsenal en la Premier League.

Klopp mostró su inconformidad con el uso del VAR y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral tras la eliminación de Alemania:

Si eso es un gol anulado, entonces el Arsenal no sería campeón inglés. Marcaron el 60% de sus goles así”, dijo en referencia a las jugadas de estrategia del conjunto londinense durante la temporada.

El exentrenador del Liverpool también analizó el rendimiento de la selección de Alemania, asegurando que los jugadores tienen calidad, pero no lograron reflejarla en el terreno de juego durante el Mundial.

Hay 500 mil maneras de ganar un partido de futbol. Solo hay que encontrar una. Hay que atacar por las bandas. No hay alternativa. Todos sabemos lo bien que juegan estos chicos, pero no lo demostraron en el campo. Podemos hablar de la DFB (Federación Alemana de Fútbol). Es absolutamente necesario cambiar algunas cosas. Podemos empezar con la categoría sub-10 y esperar unos años para ver los resultados”, declaró sobre el futuro del futbol alemán.

Finalmente, al ser cuestionado sobre la posibilidad de dirigir a la selección de Alemania, Klopp evitó comprometerse y pidió paciencia ante el momento que atraviesa el equipo.