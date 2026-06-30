Ronald Koeman reprocha cuestionamientos de la prensa

Ronald Koeman, entrenador de la Selección de Países Bajos, reprochó ciertos cuestionamientos de la prensa tras quedar eliminado del Mundial 2026 en tanda de penaltis ante Marruecos 1-1 (2-3), en Monterrey, Nuevo León.

Con Túnez y Japón también la tuvimos (línea de cinco de inicio), pero con cinco defensas propiamente, dimos más oportunidad que ante equipos como los que mencioné, lo haría otra vez.

Como DT del equipo, ahora me regañan por haberlo hecho (línea de 5), consideré que era necesitarlo, hablé con el equipo, estuvieron de acuerdo, muchas veces dimos demasiados espacios en el torneo. Ustedes ven el juego desde la televisión, yo estaba ahí con el equipo”, replicó el estratega en defensa de su labor táctica.

En la misma línea, Koeman negó que su plan fuera por miedo táctico.

Marruecos no cambió la forma de jugar, no se trata de tener miedo, nosotros tenemos tres delanteros en la cancha, era simplemente una posición defensiva, no miedo, sino análisis del otro lado. Sé lo que sucede”.

La pregunta sobre su continuidad como seleccionador de Países Bajos no faltó.

No lo he hecho (renunciar), voy a reflexionar… No (quiere que lo despidan). Esto es justo después de un partido y está presente en primera plana, debo pensarlo y puede que tome la decisión para mañana o no, los directores técnicos deben rendir cuentas o llegar a segunda ronda, no dejo de lado rendición de cuentas, aquí llegamos, pero me tomaré un momento para pensar”, explicó.

Sobre el protagonismo del futbol africano, Ronald Koeman analizó que “han mejorado en sentido táctico, Marruecos en talento es el equipo que más ha generado, tiene jugadores buenos, jóvenes, están en los mejores clubes de Europa, la clasificación (Ranking FIFA) es mayor a la de Países Bajos”.