Mohamed Ouahbi desea devolver el cariño a mexicanos en el Mundial 2030

Mohamed Ouahbi, entrenador de la Selección de Marruecos, se marcha del Estadio Monterrey con una gratitud que desborda del corazón, pero con la promesa de recibir a México de la mejor manera en el Mundial 2030.

El próximo Mundial se juega en Marruecos; el pueblo marroquí devolverá a los fans mexicanos lo que nos ha dado hoy (apoyo en tribunas)”, mencionó tras la victoria sobre Países Bajos 1-1 (2-3), en los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026.

El timonel también se mostró con orgullo al reiterar el nivel de su equipo durante su estadía en Monterrey, Nuevo León, y por resolver al límite la tanda de penaltis.

Ahora todo mundo respeta a Marruecos, no sólo porque se dice que somos fuertes por lo que hacemos, lo demostramos en el terreno de juego hace años, jóvenes y los más antiguos”, expresó Ouahbi.

¿Pero cuál es el secreto de su crecimiento y explosión de calidad? El seleccionador no evitó remitirse a lo hecho en Qatar 2022.

Es la meta, creer en uno mismo, hacer lo que se entrena, Qatar cambió la mentalidad y lo sé muy bien. Con lo que ganaron desde hace mucho, creen en ellos mismos y creen que es posible, porque se sienten capaces de llegar lejos”, explicó.

Ahora el reto para los octavos de final para Marruecos será ante Canadá, una de las tres anfitrionas del Mundial 2026.

Es partido tras partido, conozco al equipo canadiense, vamos a recuperar el balón y saber la clave de que nadie podrá detener y de que nadie es imbatible ni nosotros. Si no hacemos las cosas bien, seguro nos mandan de regreso a casa, es la mentalidad que tenemos en Marruecos”.

De igual modo, el técnico de Marruecos opinó del planteamiento defensivo de Países Bajos y del estratega Ronald Koeman.

No me lo esperaba, porque nos sorprendieron y agregaron un defensa, jugaron con muchos, era defender bajo y no alto, hicimos ajustes por no dejarnos espacios, no teníamos mucha información de cómo jugarían con balón, así no jugaban. Tuvimos algunos problemas y en medio tiempo nos movimos para encontrar un análisis para los futbolistas en lo que restaba del partido.

“Contra Canadá debo reflexionar, lo hago poco a poco, ni aprovecho los momentos porque ya pienso en el siguiente partido, pero todavía estoy aquí en este partido, confío en titulares, necesitamos a todos los futbolistas que ingresaron, si hago cambios es para estar fuertes, contento con los titulares de hoy y con los que ingresaron porque son jóvenes… Contra Canadá no sé a quién pondré”.