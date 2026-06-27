¡Podio mexicano! Rafael Villagómez brilla en la caótica sprint de la F2

El piloto mexicano Rafael Villagómez esquivó el caos inicial de la carrera sprint de la Fórmula 2 en Spielberg, antesala de la Fórmula 1 y gestionó las difíciles condiciones climáticas para adjudicarse un merecido tercer lugar, firmando así su primer podio de la temporada 2026 con la escudería Van Amersfoort Racing (VAR) luego de que, en dos ocasiones previas se le había escapado.

La competencia arrancó con las emociones al límite. John Bennett ejecutó una gran salida desde el segundo cajón para arrebatarle momentáneamente el liderato al poleman Sebastián Montoya en la curva 1. En la parte trasera un toque entre Rafael Câmara y Tasanapol Inthraphuvasak provocó un trompo que desencadenó una colisión múltiple, dejando fuera de combate a Oliver Goethe y Emerson Fittipaldi, y obligando la salida del coche de seguridad.

Villagómez, quien logró mantenerse al margen de los incidentes, se colocó en la tercera posición para el reinicio en la vuelta 4. A partir de ahí, el mexicano se plantó para llevarse el podio,

“Finalmente hizo clic”: Rafael Villagómez analiza su primer podio del año

Aunque en la segunda mitad de las 28 vueltas pactadas la dupla de vanguardia logró romper la succión del DRS, Villagómez no tiró la toalla y mantuvo un ritmo consistente para asegurar el tercer escalón, justo por detrás de Bennett —ganador absoluto tras un rebase espectacular en la última vuelta— y de Montoya, quien cruzó segundo.

“Definitivamente nos da impulso. Creo que todo el año el ritmo ha estado ahí. Por supuesto, en Montreal estuvimos muy cerca de dos podios, de hecho. En Barcelona el ritmo estuvo ahí también, pero no hacía clic. Por alguna razón, simplemente no podíamos terminarlo. Finalmente, estoy feliz con el podio de hoy”, dijo el mexicano en la conferencia de prensa.

A pesar de la alegría, el piloto de VAR reconoció los desafíos técnicos que afrontó a mitad de la prueba cuando se descolgó de los líderes.

“Fue un poco más complicado, porque al inicio estaba gestionando bastante y podía mantener el ritmo de estos dos. Pero luego, de una vuelta a otra, simplemente perdí el DRS. Volví a presionar un poco más para ver si podía regresar al DRS, pero ellos eran demasiado rápidos. Así que en la fase media fueron un poco más rápidos; tenemos que ver con el equipo y entender qué podemos hacer para mañana”.