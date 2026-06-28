Pesadilla para Cadillac en Austria: Doble abandono de Checo Pérez y Bottas

El Gran Premio de Austria 2026 fue una pesadilla para Cadillac con un doble abandono en una carrera donde buscaban analizar el potencial del nuevo paquete de actualizaciones y que provocó que tanto Sergio Pérez como Valtteri Bottas quedaran fuera de la competencia en la parte inicial.

El drama técnico golpeó primero al finlandés en la segunda vuelta con un incendio visible, mientras que Checo Pérez fue el siguiente en padecer los problemas de sobrecalentamiento de los frenos, el primer diagnóstico de la escudería ofrecido tras ver como la parte frontal del coche de Bottas se incendiaba mientras que el mexicano tenía humo presente en la cabina.

Las complicaciones con el sistema de enfriado de los frenos llevaron al retiro de ambos coches, una situación que frustró a Sergio Pérez al considerar que había potencial en cuanto al ritmo de carrera.

“Lo de hoy fue muy desafortunado. En el tráfico los frenos se sobrecalentaron y tuvimos que retirarnos. Realmente estábamos en la pelea y teníamos el ritmo para luchar con los Williams —adelanté a Alex [Albon] en la pista—, así que es una lástima total que no hayamos podido aprovecharlo al máximo hoy”, dijo el mexicano.

Los problemas de Cadillac comenzaron desde el viernes cuando Pérez rodó poco ante fallas en la ECU y posteriores sistemas eléctricos que lo dejaron fuera de forma prematura en la FP2, por ello el programa se centró el sábado en tratar de encontrar ritmo de carrera sobre la clasificación.

A pesar de que Cadillac introdujo un masivo paquete de diez actualizaciones en Austria enfocado en mejorar la eficiencia aerodinámica y la refrigeración, la realidad competitiva dejó en claro que el garaje estadounidense tiene severas fallas de diseño por corregir en entornos de alta exigencia térmica.

Con la mirada puesta en el Gran Premio de Gran Bretaña, el originario de Guadalajara urgió a una profunda revisión interna:

“Realmente necesitamos profundizar en el análisis y ver qué podemos resolver para Silverstone”.