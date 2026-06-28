Por ignorancia: reportero ecuatoriano culpa a México por retraso en boletos que controla la FIFA

Un periodista y creador de contenido ecuatoriano, de nombre José Alberto Molestina, acusó en su cuenta de X que la Federación Mexicana de Futbol podría estar haciendo lo posible para impedir el acceso de público del país sudamericano en el partido de 16vos de final que enfrentarán ante México el próximo martes.

“Estamos a menos de dos días del partido de Ecuador contra México y todavía la Federación Mexicana de Fútbol no libera entradas para la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Parece que no quieren que hayan hinchas ecuatorianos. Evidentemente hay un montón de mexicanos que han comprado entradas, pero desde la solicitud de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la Federación Mexicana no responde, no da órdenes y no libera entradas”, dijo en un video en su cuenta de X.

“Hay un montón de ecuatorianos que quieren conseguir entradas para ir a ver el partido contra México, pero va a estar muy difícil. La Federación Mexicana no contesta, parece que no quiere que haya ecuatorianos en el estadio y la situación se va complicando para que estén nuestros ecuatorianos. Evidentemente las entradas están carísimas”, agregó el creador de contenido quien siguió señalando a la FMF como la organización que bloqueaba los boletos.

¿Quién debe otorgar los boletos a las federaciones de los países que avanzan a las siguientes rondas?

La venta de boletos para todo el Mundial 2026 se realizó en diversas fases, incluidas las de eliminación directa sin que el público conociera a los equipos contendientes, esto con varios meses de antelación.

La FIFA, y no la federación de uno de los países organizadores, es la que otorga un número de boletos a las federaciones de los países clasificados a las rondas de eliminación que iniciaron este domingo. Ante ello, la FMF no tiene nada que ver con los boletos de la federación ecuatoriana.

Unos minutos después, el mismo creador de contenido señaló en su cuenta de X que había “buenas noticias” y que los boletos estaban siendo entregados a la federación de su país.

Mientras que algunas personas le respondieron que es la FIFA la encargada de liberar los boletos, algunos ecuatorianos culparon a la Federación Mexicana, como es el caso del usuario Julio Arias quien escribió: “@FMF Miserable te vamos a llenar el estadio de Amarillo donde está la @FIFAWorldCup, liberen entradas; corruptos”.