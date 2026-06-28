Japón lanza dura advertencia a Brasil para los Dieciseisavos del Mundial 2026: "Tenemos que ganar"

La Selección de Japón ya tiene la mira puesta en su duelo frente a Brasil en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. A unas horas del encuentro, el portero Zion Suzuki dejó claro que el combinado nipón es consciente de lo que está en juego y aseguró que el equipo está preparado para competir y buscar el boleto a los octavos de final.

Zion Suzuki confía en eliminar a Brasil

El guardameta de la Selección de Japón reconoció que los partidos de eliminación directa se viven con una presión distinta, pues una derrota significaría el final del sueño mundialista.

En cuanto a los detalles concretos, al fin y al cabo, esto es un torneo. Ahora hay una mayor sensación de tensión o presión, la sensación es diferente. Aquí, si pierdes, se acaba todo; si perdemos esta semana, el equipo se disuelve, así que realmente sentimos que tenemos que ganar", declaró Zion Suzuki.

Las palabras del arquero reflejan la determinación con la que Japón afrontará uno de los compromisos más importantes de su historia reciente en una Copa del Mundo.

Kōki Ogawa quiere aprovechar su oportunidad

Por su parte, el delantero Kōki Ogawa aseguró que está listo para responder a la confianza del cuerpo técnico si recibe minutos frente a Brasil, con el objetivo de ayudar a la Selección de Japón a conseguir el pase a la siguiente ronda.

Sé que mucha gente en todo Japón tiene grandes expectativas y eso me hace muy feliz. No es una oportunidad que se presente muchas veces en la carrera de un jugador. Creo que todos esperan mucho de mí, pero confío en que puedo responder a esas expectativas. Tengo confianza en volver a demostrar mi nivel y en lo que soy capaz de hacer como jugador", expresó el atacante.

Brasil, el gran obstáculo de Japón

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti parte como favorito para avanzar, aunque Japón confía en dar la sorpresa y mantenerse con vida en el Mundial 2026. La selección asiática buscará firmar una de las mayores hazañas de su historia eliminando a una de las potencias del futbol internacional.