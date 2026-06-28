Ancelotti cambia el discurso del Mundial y dedica sus primeras palabras a Venezuela tras los terremotos

Antes de hablar de Neymar, Japón o la presión de un partido de eliminación directa en un Mundial, Carlo Ancelotti decidió comenzar con un mensaje humano.

El entrenador de la selección brasileña abrió su conferencia de prensa previa al duelo contra Japón con palabras de solidaridad para el pueblo venezolano, afectado por una tragedia provocada por fuertes terremotos que sacudieron al país y dejaron una cifra de víctimas mortales que supera el millar.

Queremos mostrar nuestra solidaridad con Venezuela, que está pasando por un periodo muy difícil, muy complicado”, expresó Ancelotti ante los medios.

El técnico italiano no profundizó en el tema antes de enfocarse nuevamente en la preparación de Brasil, pero sus primeras palabras estuvieron dirigidas a un país que atraviesa una emergencia con labores de rescate y recuperación tras los movimientos sísmicos que provocaron graves daños.

El mensaje llegó en un momento clave para la Canarinha. Brasil se encuentra en Houston a menos de 24 horas de enfrentar a Japón en los dieciseisavos de final del Mundial, un partido que marcará el inicio de la fase de eliminación directa y donde cada detalle puede definir la continuidad en el torneo.

Ancelotti aseguró que su equipo llega preparado para un duelo que considera una final y descartó cualquier exceso de confianza ante una selección japonesa que ya derrotó a Brasil en el amistoso del año pasado.

“Preparamos este partido como lo que es: un partido importante en un torneo importante".

Con el recuerdo de aquella derrota todavía presente, Brasil busca confirmar su crecimiento bajo el mando de Ancelotti, mientras Japón llega con la confianza de haber demostrado que puede competir contra las potencias.

En Houston, la Canarinha tendrá que defender su historia, pero también responder a una nueva realidad del futbol mundial, aquella en la que, como reconoció Ancelotti, ya no existen partidos sencillos.