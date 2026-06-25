Una derrota que dejó huella: Patrik Schick se retira de su selección tras la goleada ante México

La dolorosa eliminación en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 ha provocado un terremoto deportivo inmediato en el balompié de Europa Central. El delantero estrella Patrik Schick anunció este jueves su retiro definitivo de la Selección de Chequia, apenas unas horas después de consumarse el fracaso de su representativo nacional, que culminó como último lugar del Grupo A tras caer por goleada de 3-0 ante México.

El atacante de 30 años, actual referente ofensivo del Bayer Leverkusen, cerró su participación en la justa mundialista con un balance desolador en lo colectivo e individual, marchándose del certamen sin poder sacudir las redes.

El adiós de un referente histórico checo

A través de un extenso comunicado emitido en sus plataformas digitales, el ariete surgido de las fuerzas básicas del Sparta de Praga aclaró que su desvinculación no obedece a un arrebato derivado de la reciente derrota ante el combinado tricolor.

Patrik Schick, delantero de la Selección de la República Checa, confirmó en su cuenta oficial de Instagram:

Mi carrera internacional se cierra hoy. Esta decisión no es fruto de un impulso y no viene de la nada. Es una idea que he estado planteándome desde hace mucho tiempo".

La baja del artillero representa el fin de una era para una escuadra que solo pudo rescatar un punto en la justa veraniega gracias a un empate frente a Sudáfrica. Desde su debut internacional con el representativo absoluto en 2016, Schick acumuló una notable cuota de 26 goles en 56 compromisos disputados.

El legado del goleador de la Eurocopa

La trayectoria del atacante por las canchas del Viejo Continente estuvo marcada por su paso por ligas de máxima exigencia como la Serie A de Italia, portando las camisetas de la Sampdoria y la Roma, antes de consolidarse en la Bundesliga con el RB Leipzig y el Leverkusen.

Momentos cumbres de su trayectoria internacional:

Eurocopa 2021 : Finalizó como colíder de goleo del torneo continental con cinco dianas , igualando la marca de Cristiano Ronaldo .

: Finalizó como colíder de goleo del torneo continental con , igualando la marca de . Gol histórico: Firmó un legendario tanto de larga distancia desde la media cancha (50 metros) techando al arquero escocés David Marshall.

Voz de peso: Se une a las exigencias de los aficionados que demandan un cambio estructural en las metodologías de su federación.

Una severa autocrítica para el futuro de su país

El ariete aprovechó su mensaje de despedida para lanzar una fuerte advertencia a los directivos de su país, argumentando que la plantilla actual contaba con las herramientas necesarias para competir de mejor forma y no despedirse de manera prematura.

Schick enfatizó que sus palabras nacen desde el cariño profundo que le profesa al desarrollo del deporte de su nación y no desde el resentimiento, instando a los nuevos talentos a ejecutar una reingeniería profunda para devolver a Chequia a los primeros planos del balompié internacional.