VIDEOS: ¡Impresionante ola naranja! Miles paralizan Kansas City con su icónico autobús en el Mundial

La vibrante atmósfera de la Copa del Mundo 2026 se ha apoderado por completo de Misuri. Una impresionante ola naranja inundó las arterias viales de Kansas City de cara al trascendental partido de este jueves, donde la Selección de los Países Bajos se medirá ante su similar de Túnez con el firme objetivo de amarrar el liderato definitivo del Grupo F.

La masiva movilización de la fanaticada europea no es ninguna novedad en el certamen. El colorido contingente ya había dejado una huella imborrable en sus primeras dos escalas del torneo de la FIFA celebradas en las ciudades texanas de Dallas y Houston, consolidándose como una de las aficiones más organizadas del planeta.

El icónico autobús que guía el carnaval europeo

El gran epicentro de la fiesta callejera en Kansas City tiene como eje un vehículo de colección modificado para el traslado de los fanáticos de la 'Naranja Mecánica'.

Medios locales y diversas plataformas de comunicación reportaron la movilización civil: "Un icónico camión de dos pisos, mandado directamente desde Países Bajos a las sedes mundialistas, encabeza los multitudinarios contingentes de aficionados".

Desde la parte alta del automotor, animadores y dj’s programan ritmos que coordinan el avance de la multitud hacia las tribunas del Estadio de Kansas City (Arrowhead Stadium). Las imágenes compartidas en redes sociales muestran cómo miles de seguidores ejecutan de forma sincronizada su famoso baile Links Rechts, moviéndose al unísono de izquierda a derecha.

El panorama deportivo en el cierre del Grupo F

El masivo respaldo de los fanáticos en las avenidas principales sirve como preámbulo para un compromiso de alta exigencia táctica en la grama estadounidense.

Objetivo neerlandés : Clasificar a la ronda de eliminación directa como primero.

: Clasificar a la ronda de eliminación directa como primero. Sedes previas en el certamen : Gran respuesta en taquilla y afición durante las paradas en Texas (Dallas y Houston).

: Gran respuesta en taquilla y afición durante las paradas en Texas (Dallas y Houston). Rival en turno: El combinado de Túnez, escuadra que busca apelar a la disciplina defensiva para frenar el arsenal de los Países Bajos.

Impacto social en las sedes norteamericanas

La masiva congregación paralizó de forma temporal el tránsito vehicular de la zona centro, contagiando a los residentes locales con cánticos incesantes y banderas al viento. Con este espectacular despliegue de identidad nacional, la escuadra dirigida por el cuerpo técnico neerlandés saltará al terreno de juego con el factor anímico a su favor, cobijada por una de las parcialidades más fieles de la justa veraniega.