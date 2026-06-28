Países Bajos ya está en Monterrey para enfrentar a Marruecos

La selección de Países Bajos llegó este domingo a Monterrey para disputar el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a Marruecos, encuentro que marcará la despedida de la ciudad como sede de la justa.

El conjunto neerlandés aterrizó a las 16:21 horas en el Aeropuerto Internacional de Monterrey y posteriormente emprendió el traslado hacia su hotel de concentración, ubicado en el municipio de San Pedro Garza García, recorrido que tomó casi una hora debido al operativo de seguridad implementado para resguardar a la delegación.

El convoy fue escoltado por elementos de la Guardia Nacional, además de corporaciones estatales y municipales, en uno de los dispositivos más amplios montados durante la estancia de las selecciones mundialistas en la ciudad.

A las afueras del hotel, alrededor de 50 personas esperaron la llegada del equipo con la esperanza de conseguir un autógrafo o una fotografía. Sin embargo, muy pocos aficionados neerlandeses estuvieron presentes y prácticamente ninguno de los futbolistas se detuvo para atenderlos.

En el recibimiento también estuvo presente Samuel García, gobernador de Nuevo León, quien dio la bienvenida al equipo europeo en lo que representó el último recibimiento oficial que realizará Monterrey como ciudad anfitriona de la Copa del Mundo.

Como ocurrió con las demás selecciones que jugaron en la ciudad, Países Bajos fue recibido con música norteña, un número de baile folclórico y la entrega del tradicional sombrero norteño, una postal que se convirtió en una constante durante la actividad mundialista en la entidad.

El director técnico del conjunto neerlandés permaneció apenas unos minutos en el hotel antes de partir rumbo al estadio, donde atendió la conferencia de prensa oficial previa al encuentro ante Marruecos.

Países Bajos buscará este lunes su boleto a los octavos de final, en el que será el último partido del Mundial 2026 que se dispute en Monterrey, poniendo fin a la actividad de la ciudad como una de las sedes del torneo.