La salida de Christopher Batiz de la selección de Honduras durante el Mundial Sub-17 de Qatar 2026 abrió una polémica que ahora tiene una nueva versión. Su padre, Hilde Orlando Batiz, habló sobre el conflicto con la Federación de Fútbol de Honduras y lanzó señalamientos sobre presuntos favoritismos en las categorías menores.

En una entrevista con Diario Diez, el padre del menor explicó que su inconformidad llegó después de que el futbolista no tuviera participación en el partido frente a Serbia y cuestionó la decisión del cuerpo técnico al considerar que su hijo tenía méritos deportivos para recibir minutos.

¿Hay jugadores impuestos en Honduras?

Durante la entrevista, Orlando Batiz cuestionó los criterios utilizados para elegir a los futbolistas que representan a Honduras; al preguntar sobre si consideraba que había jugadores impuestos al entrenador, respondió que había escuchado esa misma opinión de exjugadores, padres de familia y aficionados.

Explicó que cuando preguntó por la ausencia de Christopher en el partido ante Serbia, recibió como respuesta que se trataba de decisiones técnicas y que el futbolista aún tenía dos oportunidades más para disputar un Mundial Sub-17.

En las declaraciones, el padre del menor negó haber pedido de forma directa la baja del jugador de la selección hondureña, y mencionó que únicamente preguntó por qué no lo regresaban a su club si no iba a tener participación.

Además, Christopher presento molestias físicas durante un entrenamiento, situación que, de acuerdo con su padre, influyo en su inconformidad con el manejo del futbolista durante la concentración.

La Federación de Honduras respondió a los señalamientos

La FFH informó que gestionó ante la FIFA el boleto de regreso del futbolista a Estados Unidos, tras señalar que la solicitud había sido realizada por su padre. La institución rechazó los cuestionamientos sobre la imparcialidad del cuerpo técnico y defendió que las convocatorias y alineaciones corresponden únicamente a criterios deportivos.

En el comunicado la Federación precisó que no existe ningún señalamiento contra el comportamiento personal o deportivo de Christpoher Batiz y dejó abierta la posibilidad de que vuelva a los procesos de las selecciones del país.

Pese a la controversia, Orlando Batiz aseguró que su hijo ya se encuentra en Estados Unidos y aseguró que respetara cualquier decisión que el futbolista tome sobre representar a la selección en un futuro.