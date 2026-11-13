Oribe Peralta respalda la convocatoria de Armando León a la Selección Mexicana

La convocatoria de Armando León a la Selección Mexicana generó distintas reacciones, principalmente porque hasta hace unos días el futbolista no figuraba entre los nombres habituales para integrar el combinado nacional. Ante esta situación, Oribe Peralta fue cuestionado sobre la decisión de Rafa Márquez y defendió la posibilidad de incorporar nuevas opciones al equipo.

Durante la conferencia de prensa previa a la ceremonia de investidura del Salón de la Fama del Futbol Internacional 2026, el exdelantero de equipos como Santos y América consideró que es necesario abrir espacio a los cambios, incluso cuando estos no coincidan con las preferencias de la opinión pública.

"Me parece que es necesario. Sobretodo que los que están de ese lado (la prensa), exigen que se hagan cambios en Selección, pero cuando se hacen cambios no estamos de acuerdo, porque a nuestra opinión hay unos mejores, entonces démosle un voto de confianza a Rafa de convocar para la selección".

Armando León IG: @miseleccionmx_en

De esta manera, Peralta respaldó la decisión del cuerpo técnico de probar alternativas para el representativo nacional y pidió esperar antes de cuestionar las elecciones de Márquez.

Por otra parte, el exfutbolista también habló sobre el inicio de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana y señaló que los resultados de sus primeros encuentros no deben determinar la evaluación de su trabajo. Para Oribe, lo importante será observar el desarrollo completo del proyecto.

"Al final del proceso veremos si la va bien o mal. Dejemos que trabaje, que haga su proceso porque Rafa y Andrés Guardado son dos representantes del fútbol mexicano a nivel internacional, tuvieron una gran trayectoria y hoy como entrenadores están buscando hacer lo mismo y llevar a México a lo más alto, entonces démosle un voto de confianza", finalizó.

Así, Peralta se sumó a las voces que piden paciencia con el nuevo proyecto de la Selección Mexicana, tanto por las decisiones en las convocatorias como por el trabajo que busca desarrollar Rafa Márquez rumbo a los próximos compromisos del combinado nacional.