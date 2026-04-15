¡Orgullo mexicano! Oro y plata en el Campeonato Mundial Juvenil de Taekwondo

México consiguió medalla de oro y plata en el Campeonato Mundial Juvenil de Taekwondo que se realiza en Tashkent, Uzbekistán. El jalisciense Guillermo Cortés Labastida se alzó con la presea dorada, mientras que la chihuahuense Darah Ponce Núñez logró el segundo lugar.

El primero en conseguir medalla fue Guillermo Cortés, quien ganó la de oro en la categoría de -59 kilogramos tras vencer 2-0 al coreano Ji Woon Ha. Es la tercera corona que obtiene “Kato” en su carrera deportiva. El taewkwondoín está clasificado a los Juegos Olímpicos de la Juventud.

LAS MEDALLAS DE ORO DE GUILLERMO CORTÉS LABASTIDA:

Oro en Sofía 2022 – Cadete.

Oro en Sarajevo 2023 – Cadete.

Oro en Tashkent 2026 – Juvenil.

Con el triunfo de Guillermo Cortés, México llega a cinco campeones mundiales juveniles en Taekwondo:

Luis Antonio Osuna – Dublín 2000. Idulio Islas – Suncheon 2004. Carlos Navarro – Tijuana 2010. César Rodríguez – Tijuana 2010. Guillermo Cortés – Tashkent 2026.

Sarah Ponce ganó la medalla de plata en el Campeonato Mundial Juvenil de Taekwondo Foto: @conadeoficial

Por su parte, Darah Ponce consiguió la medalla de plata al caer en la final ante la kazaja Aiym Serikbayeva en la categoría de -44 kilogramos. Con esta presea, México sumó su segunda en el Campeonato Mundial Juvenil.