¡Oficial! Inglaterra vs Noruega en los Cuartos de Final del Mundial 2026

México vivió una noche amarga en el Estadio Ciudad de México. Pese al apoyo incondicional de su afición y un esfuerzo heroico hasta el final, el Tri cayó eliminado en los octavos de final del Mundial 2026 ante Inglaterra por 3-2.

Los goles de Jude Bellingham (un doblete) y el penal de Harry Kane pusieron en ventaja a los ingleses, mientras que México respondió con garra pero no alcanzó a remontar.

Harry Kane y Bellingham celebran el gol contra México REUTERS

La expulsión de Jarrell Quansah en el segundo tiempo dio esperanza al equipo local, que acortó distancias y presionó hasta el pitazo final.

Sin embargo, la solidez inglesa y los errores puntuales sentenciaron una eliminación que duele profundamente para un México que llegaba como coanfitrión con grandes expectativas.

Inglaterra vs Noruega: un partidazo de cuartos

Con la victoria confirmada, la Inglaterra de Harry Kane y Jude Bellingham se enfrentará en cuartos de final a Noruega de Erling Haaland.

Los ingleses llegan con la moral alta tras superar a México, demostrando carácter para jugar con uno menos durante gran parte del segundo tiempo. Kane y Bellingham, en gran momento, serán las principales amenazas.

Haaland y compañía buscarán aprovechar su potencia física y velocidad para complicar a una Inglaterra que, bajo la dirección técnica de Thomas Tuchel, ha mostrado solidez defensiva pero también vulnerabilidades en momentos clave.

Historial entre Inglaterra y Noruega

Inglaterra y Noruega se han enfrentado en múltiples ocasiones a lo largo de la historia, principalmente en eliminatorias y amistosos, pero no se han cruzado en fases finales de Copa del Mundo.

Noruega es comandada por Haaland. REUTERS

Es la primera vez que ambos equipos se verán las caras en una instancia eliminatoria de un Mundial.

En total, Inglaterra domina el historial con 7 victorias, aunque Noruega ha dado sorpresas y suma 2. El último enfrentamiento entre ambos, un amistoso en 2014, terminó con triunfo inglés por 1-0.