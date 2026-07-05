Kane aprovecha OSO de la defensa de México; anota el penalti para Inglaterra (VIDEO)
Otro error imperdonable en la defensa mexicana y tras el señalamiento del penalti, Harry Kane amplió la ventaja de Inglaterra sobre México
Después de la desventaja en el marcador y pese a estar jugando con un hombre de más, la defensa de México vuelve a equivocarse, provocando un penalti, el cual Harry Kane convirtió por bueno para ampliar la ventaja de Inglaterra (3-1).
Es increíble la desconcentración que está teniendo la zona baja del Tricolor. En el primer tiempo ya regalaron mucho y en este segundo tiempo, volvieron a estar desconcentrados.
Kane convierte penalti contra México
En otro saque largo de Pickford, donde Edson Álvarez no fildeó bien y entre el forcejeo con Harry Kane, le rebota el esférico al 9 inglés.
El esférico le cae a Gordon, que se fue sólo contra Rangel y en la salida, el ‘Tala’ se le fue con todo. De inmediato el central marcó el penalti.
A pesar de que el portero mexicano reclamó que tocó el esférico, el VAR no intervino para nada.
Kane tomó el balón, a pesar de la presión de la afición, sacó un riflazo, el cual no pudo atajar el Tala Rangel.
Ahora, Inglaterra amplía su ventaja en el marcador y con un hombre menos, aguantará esta ventaja en el Estadio Ciudad de México.