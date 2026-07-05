Kane aprovecha OSO de la defensa de México; anota el penalti para Inglaterra (VIDEO)

Después de la desventaja en el marcador y pese a estar jugando con un hombre de más, la defensa de México vuelve a equivocarse, provocando un penalti, el cual Harry Kane convirtió por bueno para ampliar la ventaja de Inglaterra (3-1).

Es increíble la desconcentración que está teniendo la zona baja del Tricolor. En el primer tiempo ya regalaron mucho y en este segundo tiempo, volvieron a estar desconcentrados.

Harry Kane y Bellingham celebran el gol contra México REUTERS

Kane convierte penalti contra México

En otro saque largo de Pickford, donde Edson Álvarez no fildeó bien y entre el forcejeo con Harry Kane, le rebota el esférico al 9 inglés.

El esférico le cae a Gordon, que se fue sólo contra Rangel y en la salida, el ‘Tala’ se le fue con todo. De inmediato el central marcó el penalti.

A pesar de que el portero mexicano reclamó que tocó el esférico, el VAR no intervino para nada.

Kane tomó el balón, a pesar de la presión de la afición, sacó un riflazo, el cual no pudo atajar el Tala Rangel.

Ahora, Inglaterra amplía su ventaja en el marcador y con un hombre menos, aguantará esta ventaja en el Estadio Ciudad de México.