Noruega vs Francia EN VIVO, Grupo I del Mundial 2026
Detalles, imágenes y cómo cayeron los goles del partido número 61 del Mundial 2026, entre Noruega y Francia
Noruega
00
Francia
1ER. TIEMPO
3'
Francia es dueño de las acciones del partido
1'¡¡¡MBAPPÉ ESTRELLÓ EL BALÓN EN EL TRAVESAÑO!!!
En una equivocación en la salida, el francés llegó por la banda derecha y mandó un potente remate que desvió el arquero al travesaño
¡¡¡INICIA EL PARTIDO!!!
Se rinde un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los terremotos en Venezuela
Los equipos ya salen a la cancha y se realizará la ceremonia de los Himnos
El remo vikingo ya se hace presente en las gradas del Estadio de Boston
Las alineaciones de Noruega y Francia:
Ambos equipos ya están clasificados y se juegan la primera plaza del Grupo I del Mundial con dos de los favoritos a 'pichichi' del torneo
Duelo Haaland-Mbappé por el liderato
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Noruega y Francia, cierre del Grupo I del Mundial 2026!