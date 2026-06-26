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Noruega vs Francia EN VIVO, Grupo I del Mundial 2026

Detalles, imágenes y cómo cayeron los goles del partido número 61 del Mundial 2026, entre Noruega y Francia

Por: Arturo López

Noruega vs Francia, partido del Grupo I del Mundial 2026 (26 de junio de 2026)
Noruega vs Francia, partido del Grupo I del Mundial 2026 (26 de junio de 2026)Agencias
Noruega vs Francia, Mundial 2026 (26 de junio de 2026)
Noruega
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Francia
Noruega vs Francia, Mundial 2026 (26 de junio de 2026)
1ER. TIEMPO
3'

Francia es dueño de las acciones del partido

1'¡¡¡MBAPPÉ ESTRELLÓ EL BALÓN EN EL TRAVESAÑO!!!

En una equivocación en la salida, el francés llegó por la banda derecha y mandó un potente remate que desvió el arquero al travesaño

¡¡¡INICIA EL PARTIDO!!!

Se rinde un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los terremotos en Venezuela

Los equipos ya salen a la cancha y se realizará la ceremonia de los Himnos

El remo vikingo ya se hace presente en las gradas del Estadio de Boston

Las alineaciones de Noruega y Francia:

Las alineaciones de Noruega y Francia
Las alineaciones de Noruega y FranciaCaptura de pantalla

Ambos equipos ya están clasificados y se juegan la primera plaza del Grupo I del Mundial con dos de los favoritos a 'pichichi' del torneo

Duelo Haaland-Mbappé por el liderato

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Noruega y Francia, cierre del Grupo I del Mundial 2026!

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