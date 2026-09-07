Champions League 2026/27: ¿Dónde ver la Jornada 1 de la Fase Liga?

La Jornada 1 de la Champions League 2026/27 se llevará a cabo entre el martes 8 y jueves 10 de septiembre, disputando 18 partidos entre los que resaltan Porto Vs Manchester City, Real Madrid Vs Inter de Milán, Napoli Vs Arsenal y Liverpool Vs Atlético de Madrid; estos son los días, horarios y canales de transmisión en México para sintonizar cada uno de estos compromisos.

Santiago Gimenez (Porto), Álvaro Fidalgo (Betis) y Obed Vargas (Atlético de Madrid) son los mexicanos que estarán participando en la presente temporada de la Champions League, quienes intentarán ganarse un sitio entre los titulares de sus respectivos equipos con la encomienda de superar la Fase Liga.

Martes 8 de septiembre

El balón comenzará a rodar este día en Bélgica y Grecia, pasando por Portugal, España, Alemania y Francia, día en el que dos de los mexicanos podrían tener acción:

Brujas Vs Aston Villa / 10:45 horas - HBO Max y TNT.

AEK Atenas Vs LASK / 10:45 horas - Fox One.

Porto Vs Manchester City / 13:00 horas - Fox One.

Real Madrid Vs Inter de Milán / 13:00 horas - HBO Max y TNT.

Borussia Dortmund Vs Villarreal / 13:00 horas - HBO Max y Space.

Lille Vs Betis / 13:00 horas - Fox One.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Miércoles 9 de septiembre

España, Alemania, Italia, Inglaterra, Francia y Portugal serán las siguientes naciones que contarán con actividad de la Champions League en esta Jornada 1, donde Obed Vargas y Atlético de Madrid protagonizarán el partido estelar de la fecha cuando enfrenten al Liverpool en Anfield:

Barcelona Vs Feyenoord / 10:45 horas - Fox One.

Stuttgart Vs Viking / 10:45 horas - HBO Max y TNT.

Napoli Vs Arsenal / 13:00 horas - HBO Max.

Liverpool Vs Atlético de Madrid / 13:00 horas - Fox One.

PSG Vs Slavia Bratislava / 13:00 horas - Fox One.

Sporting Lisboa Vs Galatasaray / 13:00 horas - HBO Max y TNT.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Jueves 10 de septiembre

Finalmente, la Jornada 1 de la Fase Liga terminará su acción después de que Turquía, Países Bajos, Alemania, Chequia, Italia e Inglaterra luzcan los 6 partidos del día:

Fenerbahce Vs Roma / 10:45 horas - HBO Max y TNT.

PSV Vs Shakhtar / 10:45 horas - Fox One.

Bayern Múnich Vs Bogo Glimt / 13:00 horas - Fox One.

Slavia Praga Vs Lens / 13:00 horas - Fox One.

Como Vs Lepizig / 13:00 horas - HBO Max y Space.

Manchester United Vs Sabah / 13:00 horas - HBO Max y TNT.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG