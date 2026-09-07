Bélgica le da la espalda a Infantino por el caso Balogun y no apoyará su reelección en FIFA

La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) anunció que no respaldará la candidatura de Gianni Infantino para un nuevo mandato como presidente de la FIFA, al considerar que el organismo internacional no ha mostrado suficiente transparencia en asuntos relacionados con su gobernanza y con el Mundial 2026.

La federación belga cuestionó principalmente dos situaciones: el proyecto FIFA Forward Enterprise y el polémico caso del delantero estadounidense Folarin Balogun, quien pudo disputar un partido contra Bélgica durante la Copa del Mundo pese a haber sido expulsado previamente.

Los directivos de la RBFA señalaron que varias decisiones y estimaciones relacionadas con el proyecto FIFA Forward Enterprise no han sido justificadas de manera suficiente.

La federación considera que esta situación genera dudas sobre la transparencia y la gobernanza de la FIFA y aseguró que el futbol belga mantiene una postura alineada con la UEFA.

Además, Bélgica reclamó, junto con el organismo europeo, respuestas claras sobre el proceso de toma de decisiones de la FIFA y los siguientes pasos que adoptará la organización.

El caso Balogun, otro punto de conflicto

El segundo motivo de molestia para la federación belga está relacionado con Folarin Balogun durante el Mundial 2026.

El delantero de Estados Unidos fue expulsado en el partido ante Bosnia y Herzegovina, pero posteriormente quedó habilitado para disputar el encuentro contra Bélgica después de que su sanción fuera suspendida.

En el proceso estuvieron involucrados el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, funcionarios del gobierno estadounidense, la Federación de Futbol de Estados Unidos y un equipo legal que trabajó en el caso.

Bélgica presentó una impugnación formal contra la decisión de la FIFA de suspender la sanción de Balogun. Sin embargo, el comité de apelaciones del organismo rechazó el recurso presentado por la federación belga.

Balogun pudo jugar ante Bélgica y Estados Unidos terminó perdiendo 4-1, resultado que dejó eliminados a los coanfitriones de la Copa del Mundo.

Bélgica se suma a las críticas contra Infantino

La RBFA se convirtió así en una de las últimas federaciones europeas en confirmar públicamente que no apoyará a Gianni Infantino de cara a las próximas elecciones presidenciales de la FIFA.

La postura belga se suma al creciente cuestionamiento dentro del futbol europeo sobre la gestión del actual presidente del organismo.

La UEFA también ha expresado su rechazo a determinadas decisiones de la FIFA y ha reclamado cambios en la conducción del organismo, en medio de la disputa por asuntos relacionados con la gobernanza y el futuro de la organización.

Con su decisión, Bélgica deja clara su posición antes de las elecciones y coloca nuevamente bajo los reflectores la gestión de Gianni Infantino, así como las decisiones de la FIFA relacionadas con el Mundial 2026.