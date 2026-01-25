Netflix le pagó 500 mil dólares a Alex Honnold por escalar 101 pisos en edificio de Taipei

Fue un domingo atípico en Taipei. La gente aglomerada observó atónita el ascenso del escalador Alex Honnold en un edificio de 101 pisos y que mide más de 500 metros. Lo hizo sin ningún tipo de arnés o cuerda y por supuesto sin nada que evitara una caída.

¿Cuánto dinero le tienen que dar a un escalador para arriesgar así su vida?

La respuesta la tiene Netflix y el mismo Honnold quien aceptó que no fue ni siquiera un millón de dólares, sino la mitad de esa cantidad.

Fueron 500 mil dólares, unos 8 millones y medio de pesos lo que se embolsó Alex Honnold por escalar el edificio en la capital taiwanesa.

La preparación le llevó un par de meses en los que estuvo entrenando con cuerdas en el mismo edificio hasta que consiguió el ascenso sin ningún tipo de ayuda, lo que impactó mucho en los aficionados. Pero también varios de ellos meditaron en que esa cantidad pagada por Netflix, la plataforma de entretenimiento que tuvo esa idea, fue muy poco a comparación del riesgo que corrió en todo momento.

Las ganancias para Netflix fueron cuantiosas pues pasó en vivo el evento con gran audiencia a nivel global.

Alex Honnold es un experto escalador Archivo

Sí, es verdad que el pago no fue lo pensado, fue una cantidad modesta, pero no lo hago por dinero. Mi fascinación es subir grandes edificios y montañas, eso me hace feliz, no lo que cobre".

El dinero no importa

Honnold aceptó el reto más por el legado que dejaría al ascender el edificio Taipei 101, que es el décimo primer edificio más alto actualmente en el mundo con 508 metros. Sí fue el más alto entre 2004 y 2010, pero fue desbancado paulatinamente. Hoy en día, el edificio más grande se encuentra en Dubai, el Burj Khalifa de 828 metros.

Muchos reclamaron el arreglo entre Netflix y Honnold. Creen que la plataforma abusó de su poder sacando cuantiosas ganancias mientras para el escalador fue otro días más en la oficina, arriesgando su vida más por el honor que por el pago.

Fueron poco más de dos horas las que utilizó Honnold para subir el Taipei 101, mientras Netflix escuchaba las campanillas de la caja repicando por las ganancias.