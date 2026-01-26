La superior estrategia de Giri desborda a Abdu: 1-0

Es una verdad de a kilo la afirmación de Ilia Kan en sus Leyes Fundamentales: en el medio juego la posición debe valorarse justa y objetivamente. ¿Pero quién puede hacerlo en ese laberinto de espejos infinitos que aparecen en el medio juego? Talento, esfuerzo, conocimiento, experiencia, intuición se conjugan con una brizna aleatoria en el reconocimiento de un punto débil del adversario, de una columna abierta… Brilla el talento de Anish Giri en la estrategia superior al derrotar a Nodirbek Abdusattórov en la R-8 del Tata Steel de Wijk aan Zee.

Su juego incisivo incomodó a su adversario el que de súbito se vio constreñido y con las piezas, en el medio juego, sin coordinación. Giri desplegó sus fuerzas en el centro y en flanco de dama; simplificó la posición y remató su juego con una combinación vistosa y elegante, a la altura de los mejores juegos en la catedral mundial de Wijk aan Zee.

El prodigio argentino Faustino Oro, de 12 años, sufre su 2a derrota ante el brillante estadunidense Andy Woodward, de 15 años. Los antecedentes de duelos semejantes indican que la diferencia biológica de tres años influye en este tipo de combates.

Clasificación, R-8: 1) N. Abdusattórov, Uzbekistán, 5 ½; 2) J. Sindárov, Uzbekistán, 5; 3) Yagiz Kaan Erdogmus, Turquía, 4 ½; 4) HM Niemann, EUA, 4 ½; 5) J. Van Foreest, Países Bajos, 4 ½; 6) V. Keymer, Alemania, 4; 7) D. Gukesh, India, 4; 8) Anish Giri, Países Bajos, 4; 9) V. Fedoseev, Eslovenia, 4; 10) M. Bluebaum, Alemania, 4; 11) A. Erigaisi, India, 3 ½; 12) R, Praggnanandhaa, India, 3; 13) TDV Nguyen, R. Checa, 3; 14) A., Chitambaram, India, 2 ½.

Ronda 8: 1) Abdu 0-1 Giri; 2) Fedoseev 0-1 Gukesh; 3) Bluebaum ½ Nguyen; 4) Erdogmus ½ Praggna; 5) Aravindh ½ Erigaisi; 6) Niemann 1 ½ Van Foreest; 7) Keymer ½, Sindárov.

R-9, mañana: 1) Sindárov vs Abdu; 2) Van Foreest vs. Keymer; 3) Erigaisi vs Niemann; 4) Pragna vs Aravindh; 5) Nguyen vs Erdogmus; 6) Gukesh vs Bluebaum; 7) Giri vs Fedoseev.

Blancas: N. Abdusattórov, Uzbekistán, 2,751.

Negras: Anish Giri, Países Bajos, 2,760.

Def. Ragozin, D38.

R-8, Wijk aan Zee, 25–01–20’26.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Cf3 d5 5.cxd5 exd5 6.Af4 Ce4 Dos ideas subyacen en este movimiento dañar la estructura de flanco dama y simultáneamente cerrar la columna c que evita la fuerza combinada de la Tc1 y el Af4 sobre c7. 7.Tc1 Cc6 8.Cd2 g5 Conforme al principio de pedirle cuentas la pieza activa de las blancas. Las negras ganan espacio y luchan por tomar la iniciativa. 9.Ae3 (9.Cdxe4 gxf4 10.Cd2 Cxd4 11.Da4+ Cc6=+. Han ganado el peón central y son dueñas de la pareja de alfiles). 9...Cxc3 10.bxc3 Aa3 Hostigar piezas incomoda al adversario. 11.Tb1 Giri forma una falange que amenaza a la pieza menor de e3. 11...f5 12.g3 Ad6 13.Cf3 (13.f4 gxf4 14.gxf4 Dh4+ 15.Af2 Dxf4=+) 13...f4 14.Ac1 0–0 15.Tb5 g4 16.Ch4 Ce7 17.e3 c6 18.Tb2 f3= Un jugador de estilo agresivo como Abdu debe sentirse incómodo en la posición tan constreñida en flanco de rey. Con el siguiente lance va intentar desarrollar un plan que tiene por objetivo atacar h7. 19.h3 b5 20.Dd3 La Dama y Th1 tocan h7. 20...Tf7 21.Rd1 Acaso sea mejor g4.

El rey centralizado es débil en teoría. 21...Tb8 22.hxg4 Axg4 23.Ah3 Axh3 24.Txh3 Al desaparecer el AR de las blancas resplandece el puesto de avanzada en c4. 24...Dd7 Mayor coordinación y desarrollo en las negras. Estratégicamente las blancas han perdido el juego. 25.Th1 Dg4 26.Rc2 La mayoría de peones negros en casillas blancas forman una sólida estructura.

Las negras optan por simplificar para mover el bosque. 26...Aa3 27.Tb3 Axc1 28.Rxc1 Cc8 Con el ojo puesto en c4. 29.Df1 Rg7 30.Dd1 h5 La fuerza potencial de los peones pugna por transformarse en energía cinética. La amenaza latente, de lo más preocupante para las blancas. 31.e4 Sacrificio desesperado en la aspiración de un contra ataque. 31...dxe4 32.d5 Dg5+ 33.Rb1 Dxd5 Ventaja decisiva, material y posicional de Giri. 34.c4 Dxd1+ 35.Txd1 Cb6 36.cxb5 Ca4 37.Td4 Cc5 38.Tc3 Txb5+ 39.Rc2 Si la Torre se retirase de la tercera fila, existe la amenaza táctica de e3! que no puede ser capturado porque las negras continuarían con f2 y f1(D)+-. 39...Tfb7 Prepara la invasión de la 2a fila con la mira en los peones débiles f2 y a2. 40.Tcc4 Rf6 41.Rc3 (41.Td6+ Re5 42.Txc6 Rd5–+) 41...Tb1 42.Td2 Tc1+ 43.Tc2 Txc2+ 44.Rxc2 Tb5 45.Rc3 Re5 46.Cg6+ Rd6 47.Rd4 Con enorme superioridad Giri remata la partida con un vistoso golpe táctico. 47...Tb2! 48.Txc5 (48.Re3 Te2+ 49.Rf4 Ce6+ 50.Rf5 e3 51.Tc1 Txf2 52.Re4 e2 53.Ce5 Cg5+ 54.Re3 Tf1+-) 48...Tb4+! 49.Tc4 c5+ 50.Rc3 e3 51.Th4 (51.Txb4 cxb4+ 52.Rd3 exf2 No hay forma de impedir la coronación y el mate en 12 jugadas. 51...Tb1 Blancas rinden. 0–1.