La NBA pone de ejemplo a los Capitanes de la CDMX para la expansión de la liga en Europa

Mark Tatum, subcomisionado de la NBA, destacó el éxito de los Capitanes de la Ciudad de México en la G League como un modelo fundamental para la estrategia de crecimiento internacional de la liga fuera de la Unión Americana.

En el marco de la planificación de NBA Europa, Tatum, en una entrevista con Sportico, citó a los Capitanes como el "experimento exitoso" que valida la expansión internacional.

En ese sentido, mencionó el éxito operativo en la Ciudad de México (específicamente la Arena CDMX) demuestra que se puede gestionar una franquicia de alto nivel fuera de Estados Unidos y Canadá sin que los viajes sean un impedimento crítico. Para las pretensiones por crear un modelo para el Viejo Continente, Tatum puso a los Capitanes como ejemplo ante inversores europeos para mostrar cómo una marca de la NBA puede "aterrizar" en un mercado de futbol y prosperar.

Tatum confirmó la estructura de la futura liga europea

Según el subcomisionado de la NBA, se espera que el proceso de licitación para las franquicias de NBA Europa comience en el primer trimestre de 2026. El formato de la liga será integrada entre 12 y 16 equipos, incluyendo franquicias permanentes en los mercados comerciales más grandes: Reino Unido (Londres y Manchester), España, Alemania, Italia y Francia.

Las valoraciones de los equipos podrían alcanzar los mil millones de dólares, atrayendo el interés de fondos de capital privado y fondos soberanos de Abu Dabi y Catar. Asimismo, Tatum señaló que la Euroliga está "perdiendo mercados comerciales clave" al no tener presencia sólida en capitales como Londres o París, un vacío que la NBA busca llenar con este nuevo ecosistema.

Sobre la estrategia comercial y derechos de medios, Tatum señaló la necesidad de tratar los derechos de transmisión como una "negociación global".

Para la temporada 2025-26, la NBA ha implementado nuevos acuerdos de transmisión en mercados clave como España, donde Prime Video y DAZN sustituyeron a Movistar Plus+. El objetivo es replicar el modelo de negocio estadunidense en Europa para optimizar ingresos.

En esa incusión internacional hay una parte clave en la agenda de expansión de la NBA. Tatum sostuvo reuniones en Londres y Berlín durante enero de 2026 para presentar proyecciones financieras a posibles socios de la Euroliga y otros inversores. También supervisa eventos en México, de ahí que destacara a los Capitanes de la CDMX en la G League como un modelo para el crecimiento fuera de Estados Unidos.