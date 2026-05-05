La NBA multa a Jaylen Brown con 50,000 dólares por criticar a árbitros 

La NBA multó a la estrella de los Celtics, Jaylen Brown, con 50,000 dólares por sus críticas públicas al arbitraje, luego de que Boston fuera eliminado de los playoffs por los 76ers de Filadeflia durante el fin de semana. La liga anunció el castigo, citando su "crítica pública del arbitraje". La decisión se produjo dos días después de que Brown hiciera sus comentarios en una transmisión en vivo en la plataforma Twitch.

El stream se realizó el domingo, tras la derrota de los Celtics por 109-100 ante los 76ers en el decisivo Juego 7 de la primera ronda de la Conferencia Este el sábado por la noche. La eliminación fue particularmente dolorosa, ya que Boston perdió tres partidos consecutivos después de haber tomado una ventaja de 3-1 en la serie.

Durante la transmisión, Jaylen Brown no se limitó a quejarse de llamadas específicas, sino que elevó la crítica a un nivel de conspiración. El jugador reconoció que había sido crítico con el arbitraje en la temporada regular y afirmó que esto se trasladó a cómo los oficiales dirigieron la serie de playoffs, señalando que "claramente tenían una agenda" en su contra.

Jaylen Brown fue de los mejores de los Celtics en toda la temporada. AFP

La frustración de Brown se centró en la cantidad de faltas ofensivas que le fueron marcadas. El escolta fue sancionado con 10 faltas ofensivas durante los siete partidos de la primera ronda, una cifra considerada "absurda" al ser más del doble que la de cualquier otro jugador en la postemporada. Brown argumentó que el movimiento que le marcaban, un ligero empujón con el brazo libre para crear espacio, es un movimiento que realizan "todos los buenos jugadores de basquetbol", pero que para él siempre resultaba una marca de los oficiales.

En su arrebato, Brown sugirió que la NBA debería investigar a tres árbitros en particular que estuvieron en los últimos tres juegos de la serie, reiterando que "claramente tenían una agenda".

El astro de Boston criticó a Joel Embiid. AFP

Además de la crítica al arbitraje, Brown también arremetió contra la estrella de los 76ers, Joel Embiid, a quien acusó de exagerar el contacto (o flopping). "El flopping ha arruinado nuestro juego", declaró Brown. Cabe destacar que Brown ya había sido multado con 35,000 dólares en enero por criticar a los árbitros tras una derrota en temporada regular, lo que sugiere que su historial de quejas contribuyó a la severidad de la reciente multa de 50,000 dólares