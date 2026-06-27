¡Viral! El perro Firulais salta al mostrador para festejar el gol histórico de Ecuador en el Mundial

La euforia que desató la Selección de Ecuador, uno de los potenciales rivales de la Selección Mexicana en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, contagió hasta a Firulais, un perrito ecuatoriano que se convirtió en un fenómeno de redes sociales, después de que una cámara de seguridad en una tienda captara el momento en que al interior celebraban el histórico tanto de la victoria ante Alemania y en ese momento el perro brincó a la barra para unirse a los festejos.

El tanto que ya tiene a Gonzalo Plata en un sitio especial en la historia del balompié ecuatoriano al ser el del 2-1 también tendrá momento para ser recordado cuando se vea a Firulais meterser a la tienda y de un brinco llegar hasta donde estaba el tendero y unirse a los festejos. Parecía que hasta el perrito sabía que ese momento era muy relevante, pues con ese resultado que rompía las quinielas, el conjunto de su país se aseguraba un pase a la siguiente ronda como uno de los segundos lugares de grupo.

Ecuador podría convertirse en el rival de México

La felicidad de Firulais y de millones de ecuatorianos ahora está en vilo, cuando en el panorama aparece la Selección Mexicana, una de las revelaciones del certamen luego de firmar una primera fase perfecta con pleno de triunfos en la fase de grupos y terminar en la cima sin haber aceptado un tanto en contra.

El camino ecuatoriano fue más complicado después de un comienzo con un revés ante Costa de Marfil (1-0) y complicarse el camino tras igualar con Curazao (0-0) y dejar todo a que un triunfo sobre Alemania (2-1), tres veces monarcas del Mundo, compusiera las cosas y les dejara la segunda posición del Grupo E.

Un drama hasta para Firulais

El conjunto ecuatoriano se repuso a una pronta desventaja en el duelo ante Alemania, cuando Leroy Sané abrió el marcador a los dos minutos. Pese al descontón por el tanto de los llamados de vestidor, “La Tri” emparejó muy pronto por medio de Nilson Angulo (nueve minutos) y consumó la remontada con la diana de Plata a los 77 minutos para que todos en el país, incluído hasta los perros, brincaran de emoción.