Mundial 2026: Países Bajos golea, avanza como líder de grupo y espera a Marruecos en Monterrey

En Kansas City, el futbol mundial fue testigo de una jornada que trascendió el marcador. Países Bajos selló su dominio en el Grupo F con una victoria por 3-1 sobre Túnez, con lo que aseguró su pase a la siguiente ronda, pero el protagonismo de la noche tuvo un nombre propio que quedará escrito en los libros de historia: Katia Itzel García.

La silbante mexicana se convirtió en la primera mujer latinoamericana en dirigir como árbitra central un partido de un Mundial varonil. García lució con autoridad y sobriedad, y condujo el encuentro con un criterio impecable. A su lado, la asistente internacional Sandra Ramírez completó una actuación magistral, reafirmando que el talento arbitral mexicano está listo para los escenarios de mayor exigencia.

Katia Itzel García, en una tarde para la historia del futbol. AFP

El duelo comenzó con un ritmo vertiginoso naranja. Apenas al minuto 3, un infortunio defensivo de Ellyes Skhiri, quien anotó en propia puerta, puso a Países Bajos en ventaja tras un centro peligroso del estelar Denzel Dumfries. Apenas cuatro minutos después, al 7', Brian Brobbey amplió la cuenta, confirmando el dominio de la escuadra dirigida por Ronald Koeman, que buscaba desesperadamente el liderato del grupo para evitar un cruce temprano con Brasil.

Aunque Túnez logró descontar al minuto 54' con un cabezazo de Hazem Mastouri, la presión sobre los neerlandeses duró poco. Al minuto 62', Jan Paul van Hecke sentenció el marcador definitivo con un potente cabezazo tras un tiro de esquina, devolviendo la calma al banquillo naranja y asegurando los tres puntos.

Memphis Depay intentó una media tijera Reuters

Sigue Marruecos

Con este resultado, Países Bajos concluye la fase de grupos en la cima del Grupo F con siete puntos, evitando el choque directo con el pentacampeón Brasil. Ahora, los neerlandeses fijan su mirada en el próximo reto: un duelo en los dieciseisavos de final contra Marruecos, programado para este lunes en Monterrey.

Van Hecke anotó un gol de bandera. Reuters

Por su parte, el grupo se definió con Japón clasificando en segundo lugar (5 puntos), tras su empate 1-1 ante Suecia, enviando a los "Samuráis Azules" a un complejo encuentro contra Brasil en Houston. Túnez se despide del Mundial 2026 sin puntos.