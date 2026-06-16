Luca Zidane: La razón por la que el portero de Argelia usa máscara

El guardameta de la selección de Argelia, Luca Zidane, acaparó la atención internacional durante el encuentro frente a Argentina en el Estadio Kansas City durante el debut de su equipo en el Mundial 2026, no solo por los tres goles que recibió de Lionel Messi, sino también por la máscara protectora negra que portaba. Durante el encuentro, en las redes sociales surgió el cuestionamiento de por qué el hijo de Zinedine Zidane portaba esa máscara.

El origen de la máscara de Luca Zidane

La máscara que porta el portero de Argelia responde a un protocolo médico derivado de una lesión ósea sufrida en el rostro hace dos meses, esto luego de un fuerte choque con el delantero Óscar Naasei durante un partido ante el Almería.

La situación de Zidane estuvo más complicada dado que el golpe le provocó una conmoción cerebral. Ante esta situación el seleccionado requirió una intervención quirúrgica que puso en duda su participación en la Copa del Mundo, pero después de una recuperación de cinco semanas logró estar a tiempo para su debut en el certamen, donde el resultado no fue lo esperado.

Sin embargo, el cuerpo médico de la selección argelina condicionó su participación en el torneo al uso obligatorio del aditamento para mitigar el riesgo de un nuevo impacto en la zona afectada.

"Ya no tengo dolor; la cirugía salió muy bien y estoy feliz de estar de vuelta", afirmó el jugador en comparecencia previa al partido ante los medios.

De Francia a las raíces argelinas: el recorrido de Zidane

Hijo del histórico campeón del mundo francés Zinedine Zidane, Luca realizó su proceso formativo en las categorías inferiores del Real Madrid e incluso representó a Francia en divisiones juveniles, donde conquistó el Europeo Sub-17 en 2015.

Sin embargo, ante la falta de minutos decidió representar a Argelia dado que sus abuelos paternos son originarios de este país.