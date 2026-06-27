El gol del destino: Álex Baena recuerda en su festejo a su querida amiga fallecida María Caamaño

La alegría por la gloria deportiva y la tristeza de un luto se entrelazaron en una jornada de profunda carga emocional para el futbol ibérico. La Selección de España amarró el liderato invicto del Grupo H en el Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Uruguay, y el momento cumbre del encuentro llegó con el festejo del gol del mediocampista Álex Baena, quien hizo de su primer tanto en una Copa del Mundo una promesa cumplida que trascendió el campo del Estadio Guadalajara.

El volante del Atlético de Madrid dedicó la diana de la victoria a María Caamaño, la pequeña y entrañable aficionada de La Roja que falleció el 16 de abril a causa de un sarcoma de Ewing. La anotación llegó precisamente en la fecha en la que María habría celebrado su decimocuarto cumpleaños.

Una patada desde el cielo: El emotivo festejo en zona mixta

La conexión entre el futbolista y la niña se hizo evidente al silbatazo final, cuando el mediocampista rompió en llanto al recordar a quien considera una amiga.

Cuando he visto la repetición del gol en las pantallas del estadio, he pensado de inmediato que seguro ella, desde arriba, le ha dado una patadita al balón para ayudar a que entrara".

La entrañable amistad entre ambos nació lejos de los reflectores de la Copa del Mundo y de su actual etapa en el Metropolitano. Se conocieron años atrás durante un partido de la Copa del Rey, cuando Baena militaba en el Villarreal y se enfrentó al Guijuelo. Al notar la presencia de la pequeña en las inmediaciones del estadio, el jugador rompió el protocolo para saludarla y presentarla formalmente con el que era su equipo en ese momento, iniciando un vínculo inquebrantable que perduró tras su posterior salto al conjunto colchonero.

De Berlín a Chattanooga: El ángel de la delegación española

La historia de María se incrustó en el corazón de toda la nación durante las celebraciones de la Eurocopa 2024, donde fue la invitada de honor de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Berlín y Madrid, levantando el trofeo continental junto a los seleccionados.

Presencia en el campamento del Mundial : El cuerpo técnico liderado por Luis de la Fuente instaló fotografías de la niña en los pasillos de su hotel de concentración y en el gimnasio en Chattanooga, Tennessee .

: El cuerpo técnico liderado por Luis de la Fuente instaló fotografías de la niña en los pasillos de su hotel de concentración y en el gimnasio en . Grupo cercano : Jugadores como Ferran Torres, Pedri y el propio Baena mantienen contacto permanente con los familiares de María.

: Jugadores como Ferran Torres, Pedri y el propio Baena mantienen contacto permanente con los familiares de María. La meta del vestidor: El plantel se ha trazado el objetivo de dedicar la copa del torneo de la FIFA a la memoria y el ejemplo de lucha que dejó la pequeña.

Con este emotivo homenaje, España avanza a la ronda de eliminación directa impulsada por un factor anímico imbatible, demostrando que el futbol mantiene su esencia más humana y solidaria en el torneo deportivo más importante del planeta.

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