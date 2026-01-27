Mueren 7 aficionados del PAOK, equipo griego que pretende a Jorge Sánchez

Siete aficionados del club de fútbol griego PAOK Salónica murieron y tres resultaron heridos en la colisión entre su minibús y un camión en Rumanía, anunciaron la policía local y las autoridades griegas.

El minibús, que transportaba a diez hombres, conectaba Grecia con Francia cuando chocó con el camión en el condado de Timiș, en el oeste de Rumanía, indicó la policía local.

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, se declaró "profundamente conmocionado" al conocer "el trágico accidente en Rumanía" que causó la muerte de "siete jóvenes compatriotas".

Los aficionados griegos se dirigían a Lyon, en el este de Francia, donde PAOK Salónica debe enfrentarse el jueves a Olympique de Lyon en la Europa League.

El conductor del minibús, de 29 años, "rebasó la línea media y chocó de frente contra el camión", declaró la policía de Timiș.

Jorge Sánchez en la mira del PAOK

Durante las últimas semanas ha corrido el rumor de que el lateral mexicano de Cruz Azul y la Selección Mexicana, Jorge Sánchez, es pretendido por el conjunto griego para este mismo mercado de transferencias.

En caso de darse la transacción, el defensor de 28 años estaría viviendo su segunda etapa en Europa, luego de vestir las playeras de Ajax (Países Bajos) y Porto (Portugal), equipos en los que militó previo a su arribo a Cruz Azul.

A poco menos de 5 meses del Mundial 2026, el futuro de uno de los jugadores que pelean por la titularidad en el conjunto de Javier Aguirre se mantiene como algo incierto.

Jorge Sánchez competiría Liga con Orbelín Pineda, quien milita en el AEK de Atenas. Mexsport

