La fórmula de irse abajo en el marcador para después remontar, contra el Deportivo Alavés no le funcionó al Real Madrid que en el duelo de la fecha 14 de LaLiga cayó 1-2 en el Santiago Bernabéu.

El Director Técnico José Mourinho comentó el viernes que sus jugadores le habían dicho que solían irse abajo en el marcador para mantenerlo entretenido, ocupado mientras se venían las remontadas. Contra el Alavés, la “broma” le costó cara a la plantilla madrileña.

Y por si fuera poco, la derrota permitió que por primera vez en 26 años los dirigidos por Quique Sánchez Flores volvieran a ganar en la cancha del Santiago Bernabéu.

“He preguntado eso a los muchachos para ver cómo puedo ayudar. Me han dicho, ‘Mister, si empezamos bien, tu te aburres en el banquillo sin hacer nada. Si empezamos mal, te creamos adrenalina, te creamos alegría, tienes que hacer alguna cosa, te estamos ayudando”, bromeó Mou en conferencia de prensa.

De nada le sirvió al Real Madrid dominar de principio a fin el encuentro. Si bien la principal modificación de Mourinho -con respecto a los planteamientos anteriores- fue la ausencia de Diomande como extremo derecho, el equipo generó jugadas claras de gol.

Prácticamente todos lo jugadores ofensivos, incluido Vinicius Jr. y sus individualidades, tuvieron oportunidades claras de gol. Triangulaciones, disparos de media distancia, remates de cabeza, de todo tipo y ninguna entró.

Hasta que un error en la salida del Dean Huijsen, quien entregó el balón a Tony Martínez permitió que el Deportivo Alavés se fuera al frente en el marcador al 22'. De hecho, el gol entró dos veces en la cabaña de Courtois, primero fue Tony y aunque la defensa sacó el balón una vez que ya había cruzado la línea de gol, nuevamente Mariano Díaz lo regresó a las redes.

El error de no haber mandado a la cancha de inicio a Diomande, lo reconoció Mourinho al minuto 30, cuando mandó a calentar al minuto 30.

También el complemento del partido comenzó con un dominio pleno del Real Madrid, pero la efectividad del equipo visitante fue tal, que en su segunda oportunidad obtuvo su segundo gol.

Fue Ángel Pérez quien le metió un baile a la defensa madridista en una jugada individual antes del marcar el segundo del partido al 61’.

Llegó el gol de Kylian Mbappé al 69' y todo parecía indicar que nuevamente, el Real Madrid le aplicaría la remontada a su rival. Pero no fue así.

Tal como dijeron sus jugadores. Mourinho “preocupado” intentó de todo, aplicó sus cinco modificaciones e incluso un cambió de banda entre Vinicius Jr. y Diomande que no surtió efecto.

Jude Bellingham intentó incluso inventarse un penal al 87’. Tan dudosa fue la actuación del inglés que terminaron echándolo expulsado por fingir una falta e intentar engañar al silbante César Soto.

La derrota le costó cara al Real Madrid que sólo tenía al Barcelona a dos puntos de distancia en la clasificación, con 33 puntos, pero con el descalabro podría irse a seis puntos si el líder de la clasificación derrota al Deportivo la Coruña en su duelo de la fecha 14 en LaLiga.

¡Vaya bromas la que hoy le jugaron sus jugadores a Mourinho!