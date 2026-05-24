Mohamed Salah rompe en llanto y se despide del Liverpool como leyenda

Mohamed Salah cerró este domingo una de las etapas más importantes en la historia reciente del Liverpool . El atacante egipcio disputó su último partido con los Reds durante la jornada 38 de la Premier League , en un duelo que terminó con empate de 1-1 frente al Brentford en Anfield , resultado con el que el conjunto inglés aseguró su clasificación a la próxima edición de la Champions League .

La despedida estuvo cargada de emociones desde antes del silbatazo inicial. La afición del Liverpool sabía que sería la última vez que vería a Salah defendiendo la camiseta roja en Anfield y respondió con un ambiente especial para uno de los futbolistas más importantes en la historia del club.

El delantero egipcio arrancó el encuentro como titular y permaneció en la cancha hasta el minuto 73, cuando fue sustituido por Jeremie Frimpong. Apenas salió del terreno de juego, todo el estadio se puso de pie para brindarle una ovación que se extendió durante varios minutos.

A sus 33 años, Salah puso fin a una etapa que comenzó en 2017, cuando llegó procedente de la Roma. Lo que parecía un fichaje importante terminó convirtiéndose en una era histórica para el Liverpool. Durante ocho temporadas, el egipcio disputó 442 partidos, anotó 257 goles y aportó 123 asistencias, números que lo colocan entre los máximos referentes del club inglés.

Además de sus registros individuales, Salah fue pieza clave para devolver al Liverpool a la élite del futbol europeo. Con los Reds conquistó ocho títulos, entre ellos dos Premier League y una Champions League, además de otros trofeos nacionales e internacionales.

La afición de Anfield despidió entre aplausos y lágrimas a Mohamed Salah, quien cerró una era histórica con el Liverpool tras romper otro récord en la Premier League. REUTERS

Como si faltara un último momento especial, el egipcio también logró despedirse con récord incluido. Salah dio la asistencia para el gol de Curtis Jones y llegó a 93 asistencias en la Premier League con el Liverpool, superando así a la histórica marca de Steven Gerrard como máximo asistidor del club en la liga inglesa.

Tras finalizar el partido, el Liverpool organizó un homenaje especial para Salah y también para Andy Robertson, quien igualmente dejará la institución. Ambos futbolistas ingresaron nuevamente al campo mientras sus compañeros les realizaban un pasillo de honor.

El momento más emotivo llegó cuando todo Anfield comenzó a cantar el tradicional “You’ll Never Walk Alone”. En medio de los aplausos y cánticos, Salah no pudo contener las lágrimas y terminó rompiendo en llanto frente a la afición que lo convirtió en ídolo absoluto.

Por ahora, el futuro del egipcio sigue siendo una incógnita. En las últimas semanas surgieron versiones que lo colocan en la liga de Arabia Saudita o incluso en la MLS, aunque varios clubes europeos también estarían interesados en ficharlo. Lo único seguro es que Salah se marcha del Liverpool convertido en una auténtica leyenda de Anfield.