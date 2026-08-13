Jérémy Doku renueva con en el Manchester City hasta el 2031: “Es un privilegio”

El Manchester City oficializó la extensión de contrato del futbolista belga, Jérémy Doku, hasta el año de 2031 que lo mantendrá por 5 años más en el Etihad Stadium. Así pues, el centrocampista se unirá a la nueva plantilla del nuevo entrenador del City, Enzo Maresca, escenario que lo tiene emocionado por los nuevos fichajes jóvenes y el futuro del club.

Estoy entusiasmado con este nuevo grupo, con los nuevos jugadores; estoy emocionado de trabajar con ellos, de reunirme con ellos, de entrenar y de jugar con ellos”, expresó Doku.

Trayectoria de Doku en el City

Desde su llegada al club inglés el jugador de 24 años ha disputado 131 partidos con 22 goles. Su destreza y velocidad han sido parte fundamental para ganar distintos títulos desde su llegada en 2023, como:

FA Cup (2026).

Carabao Cup (2026).

Community Shield (2024).

Premier League (2023-2024).

Copa Mundial de Clubes de la FIFA (2023).

Este último año para Jérémy fue muy importante en el club, ya que gracias a su actuación con 8 goles y 14 asistencias contribuyó a que el City levantara la FA Cup y la Carabao Cup.

Jérémy Doku sostiene el trofeo de la Premier League obtenido con el Manchester City, club con el que ha renovado contrato hasta 2031. Manchester City

De modo que, Doku sigue en búsqueda de ganar más títulos para los citizens, debido a que aún tiene mucho más que ofrecer a la afición y está enfocado en su crecimiento para la próxima temporada en uno de los clubes más importantes de Inglaterra.

Creo que todo el mundo quiere jugar en un equipo que gane mucho, así que considero que estoy en el lugar adecuado si quieres ganar títulos, si quieres estar en lo más alto y si quieres crecer como futbolista”, afirmó Doku.

El anuncio de la renovación de Doku llega en un momento clave para el club después de la salida del histórico técnico Pep Guardiola, en su lugar Maresca tendrá el trabajo de mantener un equipo competitivo y ganador como lo fue con Guardiola. Por lo que la renovación de Doku representa confianza en el jugador para el nuevo proyecto de los blues.

Valoro tener la oportunidad de jugar en un club tan grande como este”, declaró Doku.