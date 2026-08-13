Campeón con América regresa al club de sus amores

Igor Lichnovsky regresó al club de sus amores. El defensa chileno arribó a Santiago para concretar su vuelta a Universidad de Chile, institución en la que se formó y de la que salió hace 13 años para comenzar su recorrido por el extranjero.

El zaguero de 32 años llegó este jueves a la capital chilena, donde fue recibido por un grupo de aficionados de la U, mientras se ultiman los detalles para que se convierta oficialmente en el tercer refuerzo del conjunto universitario.

Lichnovsky no escondió la emoción que le produjo regresar al equipo en el que comenzó su carrera profesional y reconoció que su retorno tiene un fuerte componente personal.

Para mí está siendo un choque emocional, obviamente porque me crie en el equipo”, expresó Lichnovsky ante los medios que lo esperaban en el aeropuerto.

Trece años después vuelve a casa

Igor Lichnovsky dejó a Universidad de Chile en 2013 para comenzar una carrera internacional que lo llevó por Portugal, España, México y Turquía.

El defensa chileno pasó por clubes como Porto, Sporting de Gijón, Necaxa, Cruz Azul, Tigres y América, además de tener una reciente experiencia en el futbol turco.

Lichnovsky fue parte del plantel del América que conquistó los títulos del Apertura 2023 y Clausura 2024, con los que el conjunto azulcrema consiguió el bicampeonato de la Liga MX.

Ahora, después de más de una década lejos de casa, el central decidió volver al equipo en el que dio sus primeros pasos.

Mi familia, mi infancia, haberme ido joven, el momento que está pasando la U en lo externo y también en lo interno, porque creo que tenemos un gran equipo. Uno siempre quiere volver a su equipo y a hacer cosas importantes”, explicó.

Universidad de Chile recupera a uno de sus canteranos

Universidad de Chile trabaja para cerrar formalmente la incorporación del defensor, luego de que en días anteriores el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, reconociera que todavía existían algunos detalles por resolver.

Sin embargo, la llegada de Lichnovsky a Santiago prácticamente despejó las dudas alrededor de la operación y dejó encaminado su regreso al conjunto universitario.

El futbolista volverá así al lugar donde comenzó todo, ahora con una amplia experiencia internacional acumulada durante 13 años fuera de Chile.

Para Lichnovsky, el regreso tendrá además un significado especial: ponerse nuevamente la camiseta de Universidad de Chile después de haber salido del club siendo todavía uno de sus jóvenes proyectos.