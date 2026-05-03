Mexicano tiene destacada actuación en el Gran Premio de Miami

Noel León, el piloto regiomontano de la Fórmula 2, firmó una actuación destacada en Miami, donde terminó en la cuarta posición de la carrera principal y sumó 12 puntos que lo mantienen dentro de la pelea en el campeonato 2026.

El mexicano, integrante de Campos Racing, se quedó a apenas dos décimas del podio, luego de una carrera en la que mostró ritmo sólido y buena gestión en un circuito que suele castigar cualquier error.

Desde la sesión de clasificación, había dado señales positivas, tras ubicarse en la novena posición, lugar desde el cual construyó su remontada. Su consistencia en pista le permitió escalar posiciones en una parrilla muy competida.

En la carrera Sprint, finalizó noveno, resultado que le sirvió para adaptarse al ritmo del trazado y preparar el ataque para la prueba principal. El balance del fin de semana termina siendo favorable.

En contraste, Rafa Villagómez tuvo un fin de semana complicado, sin poder completar ninguna de las carreras. Clasificó en la posición 19, no logró terminar la Sprint por problemas mecánicos y abandonó en la séptima vuelta de la carrera principal, repitiendo los inconvenientes.

En la parte alta, el triunfo fue para Gabriele Minì, quien consiguió su primera victoria en Fórmula 2tras arrancar desde la quinta posición. El italiano fue seguido por Dino Beganovic, que remontó desde el lugar 11, mientras que el brasileño Rafael Câmara completó el podio.

Tras la carrera, Minì dedicó su victoria a Alex Zanardi, en un mensaje que marcó el cierre emocional de la jornada. “Este es para Alex. Te extrañaremos. Descansa en paz, amigo”, expresó.

Con este resultado, el piloto regiomontano se ubica en la séptima posición del campeonato con 20 puntos, dentro de una clasificación muy cerrada. El líder es Nikola Tsolov con 35 unidades, seguido por Rafael Câmara con 34.

La siguiente cita será en Montreal, como parte del Gran Premio de Canadá del 22 al 24 de mayo, donde buscará dar el siguiente paso y meterse al podio.