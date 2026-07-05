El mensaje de Pato O'Ward a México antes del partido contra Inglaterra: "¿Y si sí?"

El regiomontano Pato O’Ward siguió escribiendo el domingo mágico para el deporte mexicano cuando se impuso en la carrera de Mid-Ohio de la serie IndyCar, su primer triunfo de la campaña que se le había negado en un año donde sus compañeros de equipo han resultado fuertes rivales.

Pero O’Ward no quería desentonar con lo hecho en la mañana por el ciclista Isaac del Toro al llevarse la segunda etapa del Tour de Francia y, con un rebase certero a la mitad de la carrera sobre su compañero de equipo Christian Lundgaard, por la parte interna de la curva 2, el mexicano se adjudicó el triunfo, el décimo en su historia en la categoría americana.

Al ser entrevistado en el círculo de ganadores junto a todo el equipo Arrow McLaren, O’Ward señaló lo complicado de la competencia.

“Ha sido un año difícil, hoy hicimos una ejecución perfecta…Este auto ha sido una delicia manejarlo en el fin de semana”, expresó el regiomontano quien arrancó desde la segunda posición.

Pato O’Ward pendiente del Mundial

Pero mientras siguió avanzando en su respuesta, Pato O’Ward indicó que estaba listo para dedicar el resto de la tarde al juego de la Selección Mexicana contra Inglaterra en la ronda de los octavos de final del Mundial.

“Estaré viendo el juego esta noche”, a lo que agregó: “Estoy cansando, estoy tratando de recuperar el aire” antes de lanzar un mensaje a la afición mexicana que se ha convertido en un grito de esperanza; “¿Y si sí?”

O’Ward había reconocido el sábado que sentía FOMO de no poder estar en el Mundial apoyando a la Selección Mexicana debido a sus diferentes compromisos en IndyCar y el equipo McLaren.