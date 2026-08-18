Menos búsquedas, más goles: así vibró la afición mexicana con la pasión del futbol en Roku

Para los fans en México, el día de partido es sagrado, pero estar saltando entre aplicaciones para saber en dónde juega la Selección o su equipo favorito definitivamente rompe la magia. Pensando en mantener viva la pasión sin complicaciones, Roku creó Zona de Futbol, un espacio centralizado que reúne la información de todos los partidos en streaming en un solo lugar. Así, Roku resolvió la eterna pregunta de "¿dónde lo van a pasar?", permitiendo que la afición se dedique a lo verdaderamente importante: acomodarse en el sillón, preparar la botana y disfrutar del juego.

Durante la temporada, el 34% de los usuarios de Roku en México visitaron la Zona de Futbol para ponerse la camiseta y armar la previa de sus partidos. Las horas de streaming de deportes crecieron 533% desde junio 2025 justo antes de lanzar la primera Zona de Deportes en México, hasta junio de 2026, resultado principal del torneo de futbol más grande del mundo, para el cual Roku lanzó una zona específica.

Los usuarios únicos que consumieron deportes en Roku crecieron más de 200% de julio 2025 a julio 2026. Además, 38% de los usuarios regresaron a la Zona de Futbol, ya sea para ver los partidos, consultar horarios o calendarios, ver la tabla de goleadores, agregar a sus favoritos a sus selecciones preferidas. Una auténtica goleada que demuestra que el streaming es la nueva tribuna preferida.

La radiografía de los partidos más vistos en Zona de Futbol dejó claro que la afición mexicana vibra con los mejores encuentros del mundo. Los partidos que hicieron temblar las pantallas, al ser los más streameados desde la Zona de Futbol por usuarios únicos fueron:

1. España vs. Argentina

2. Inglaterra vs. Argentina

3. México vs. Sudáfrica

4. México vs. Inglaterra

5. México vs. Corea del Sur

Si bien la Selección Mexicana paraliza al país, los fans también disfrutan de los mejores duelos internacionales. Al final, si hay un buen partido en la cancha, la afición está ahí para verlo.

Más allá de ser una función dentro de la pantalla, Zona de Futbol se convirtió en el punto de encuentro perfecto para conectar a la gente con lo que más le apasiona. No importa en cuántas apps esté repartido el contenido, la emoción empieza en el mismo lugar. Con este tipo de experiencias, Roku demuestra que no solo conecta dispositivos, sino que hace que disfrutar de tu entretenimiento favorito sea tan fácil, divertido y directo como celebrar un gol en el último minuto.

La Zona de Futbol de Roku seguirá disponible más allá de este torneo internacional, acompañando a los fanáticos y facilitando el acceso a los partidos que se jueguen. Además de indicar dónde ver cada encuentro, funciona como una guía para anticipar la agenda futbolística y conocer qué partidos están próximos a disputarse. De esta manera, los usuarios pueden mantenerse al día y encontrar en un solo lugar todas las opciones para vivir cada partido.

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