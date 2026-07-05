México vs. Inglaterra: La inesperada pieza de emergencia que Thomas Tuchel usará para frenar al Tri

La Selección de Inglaterra guarda una carta de emergencia bajo la manga para enfrentar a la Selección Mexicana en el Estadio Azteca. Según reportes de BBC Sport, firmados por el corresponsal Sami Mokbel, el defensor Jarell Quansah se perfila para arrancar como lateral derecho en el duelo de Octavos de Final, sustituyendo a Djed Spence, quien reportó una molestia muscular de último minuto.

El seleccionador alemán Thomas Tuchel planea una sacudida drástica en su esquema táctico para contener el ataque del Tri. El mayor refresco vendrá en la zona ofensiva del equipo de los 'Tres Leones', donde se proyecta el ingreso de Bukayo Saka y Anthony Gordon en lugar de Noni Madueke y Marcus Rashford.La alineación titular de Inglaterra para enfrentar al Tri en el Mundial 2026

Con las modificaciones obligadas por los reportes médicos, la oncena británica que saltará a la cancha del Estadio Ciudad de México estará conformada por:

Portería : Jordan Pickford

: Jordan Pickford Defensa: Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guehi y Nico O'Reilly

Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guehi y Nico O'Reilly Mediocampo: Declan Rice y Elliot Anderson

Declan Rice y Elliot Anderson Delantera: Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane

La baja prolongada de Reece James por problemas en los isquiotibiales obligó al cuerpo técnico a improvisar a un defensa central en la banda derecha", apuntó la Federación Inglesa (FA) en su último reporte médico.

Jarell Quansah, de 23 años de edad, apenas regresa a la actividad tras superar una dura lesión de tobillo sufrida ante Panamá en la Fase de Grupos. El actual zaguero del Bayer Leverkusen de la Bundesliga, donde registra 44 partidos y 5 goles tras su millonario traspaso desde el Liverpool FC por 35 millones de libras, tendrá la difícil misión de frenar las bandas mexicanas en un escenario hostil.

Por su parte, el mediocampista estrella Declan Rice arrastra una fatiga muscular crónica, pero el cuerpo técnico decidió arriesgarlo y mantenerlo en el cuadro inicial debido a la jerarquía que representa para el juego aéreo.