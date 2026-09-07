El último bloqueo para Walter Payton: Muere Matt Suhey, el héroe desinteresado de los Bears de 1985

El futbol americano profesional de la NFL está de luto tras confirmarse una dolorosa pérdida para la historia del deporte de las tacleadas. Matt Suhey, el histórico fullback que ayudó con sus implacables bloqueos a que los Chicago Bears conquistaran el ansiada edición del Super Bowl XX en la mítica temporada de 1985, falleció a los 68 años de edad.

La franquicia de la Ciudad de los Vientos confirmó el deceso, el cual ocurrió pacíficamente durante la mañana del domingo mientras dormía. Aunque el departamento médico del club y sus familiares allegados no han revelado las causas de su fallecimiento de manera pública, su partida física deja un vacío sumamente profundo en la memoria colectiva de una de las épocas doradas más gloriosas e icónicas de toda la NFL.

Suhey disputó la totalidad de sus 10 temporadas como jugador profesional vistiendo fielmente los colores azul y naranja de los de Illinois, equipo de la Conferencia Nacional que lo reclutó originalmente en la segunda ronda del Draft de la NFL de 1980.

Más allá de sus destacadas estadísticas individuales en el emparrillado, el corredor originario de Pensilvania es un ícono recordado por ser el principal bloqueador terrestre y el protector incondicional del legendario corredor miembro del Salón de la Fama, Walter Payton.

El fullback se encargó sistemáticamente de abrirle paso en la trinchera para que 'Sweetness' pudiera establecer el entonces récord histórico de yardas terrestres de la liga. Su enorme complicidad mutua trascendió las líneas de cal del terreno de juego, forjando una entrañable amistad fraterna tan estrecha que el propio Payton llegó a convertirse legalmente en el padrino de bautizo del hijo menor de Suhey.

Los brillos de Matt Suhey en la NFL

Durante la mítica e inolvidable campaña regular de 1985, en la que la escuadra dirigida por Mike Ditka registró un impresionante récord casi perfecto de 15-1, Suhey aportó 471 yardas por la vía terrestre. Su momento cumbre llegó en el Super Bowl XX ante los New England Patriots al anotar el primer touchdown mediante una carrera de 11 yardas en el primer cuarto; terminó con 52 yardas terrestres para sellar la aplastante victoria definitiva por marcador de 46-10.

Disputó 148 partidos de temporada regular, en los que acumuló 2,946 yardas y 20 anotaciones por tierra, a las que sumó de forma aérea 2,113 yardas por recepción con 5 touchdowns adicionales.

Jarrett Payton, hijo de Walter, definió a Matt Suhey como el ejemplo de atleta desinteresado y un jugador de equipo, que absorbía con gusto los impactos físicos más duros de los apoyadores rivales con tal de que sus compañeros alcanzaran la gloria eterna.