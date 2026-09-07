Ricardo Escotto se consolida en la FIA F3: AIX Racing ratifica al mexicano para Monza y Madrid

El talento tricolor pisa a fondo en la antesala de la Fórmula 1

El automovilismo mexicano continúa ganando terreno en los escenarios más exigentes del deporte motor internacional. La escudería de origen alemán AIX Racing ha confirmado de manera oficial que el piloto capitalino Ricardo Escotto retomará el volante de su monoplaza para disputar las dos últimas y decisivas rondas del Campeonato de Fórmula 3 de la FIA.

El calendario de cierre llevará al piloto mexicano a dos trazados de alta exigencia técnica y aerodinámica: primeramente, el legendario Autódromo Nazionale di Monza (del 4 al 6 de septiembre), conocido mundialmente como el "Templo de la Velocidad", un circuito donde la bajada de carga aerodinámica, los rebufos a más de 280 km/h y las frenadas brutales en la variante Prima Variante ponen a prueba la precisión de cada piloto. Posterior a la cita italiana, el certamen se trasladará a Madrid (del 11 al 13 de septiembre) para el gran cierre de temporada. De cara a este último compromiso en territorio español, la escudería y sus ingenieros completaron jornadas previas de test con el objetivo de descifrar la telemetría, el comportamiento térmico de los neumáticos y la puesta a punto ideal del chasis.

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Evolución constante y trabajo en boxes

El retorno de Escotto a la parrilla europea de monoplazas no es casualidad. A lo largo de la campaña, el mexicano ha demostrado una rápida capacidad de adaptación a las exigencias técnicas del coche de F3, caracterizado por su motor de aspiración natural V6 de 3.4 litros y un paquete aerodinámico que exige un estilo de conducción agresivo pero fino. Tras sus participaciones en trazados de alta velocidad como Barcelona, Silverstone y Spa-Francorchamps, el joven piloto ha ido recortando distancias con los tiempos de cabeza y refinando la gestión de carrera junto al staff de ingenieros del equipo.

Kenny Kirwan, director de equipo de AIX Racing en la FIA Fórmula 3, destacó la ética de trabajo y el progreso sostenido que ha exhibido el mexicano dentro y fuera de la pista:

"Estamos encantados de dar la bienvenida de nuevo a Ricardo al equipo para las rondas restantes del Campeonato de Fórmula 3 de la FIA. Ricardo ha progresado notablemente a lo largo de la temporada, y hemos visto de primera mano el gran esfuerzo y compromiso que ha dedicado para seguir desarrollándose como piloto. Gran parte de ese progreso se debe al arduo trabajo que ha realizado entre bastidores, lejos de los focos, junto a los ingenieros y el resto del equipo. Su actitud, profesionalidad y determinación han sido excelentes, y ha seguido superándose a sí mismo y al equipo. Estamos deseando verlo de nuevo al volante y seguir advancing juntos en las últimas rondas del campeonato."

Con esta decisión, AIX Racing reafirma su compromiso de ser una plataforma para el desarrollo de talento emergente en la escalera previa a la Fórmula 1, apostando por la determinación y el ritmo del piloto azteca para sumar resultados positivos en la recta final de la temporada.

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La afición mexicana se alista: ¡Se arma la "Formula Party" en CDMX!

El apoyo de la afición mexicana se hará sentir a la distancia. Como se ha vuelto una tradición para la comunidad del deporte motor en la capital, aficionados, medios de comunicación, amigos y aliados de la carrera de Escotto se reunirán el próximo 6 de septiembre en las instalaciones de Al Bat (cajas de bateo), ubicadas en el Paseo de la Reforma, Ciudad de México. En este espacio se llevará a cabo un evento especial para transmitir completamente en vivo la carrera en Monza y apoyar al piloto nacional en su reto en el trazado italiano.

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Sitio Web Oficial: ricardoescotto.com