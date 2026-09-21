La República de las Letras / 21 de septiembre de 2026

UNAM 50 MIL; UAM 755

La UNAM admitió para el próximo año lectivo a más de 50 mil jóvenes en licenciatura, de los cuales llegan poco más de 28 mil de sus dos modalidades de bachillerato (Prepa tradicional y CCH) y entre 22 y 23 mil provenientes de otras instituciones, quienes aprobaron el examen de admisión. Mientras tanto, la Universidad Autónoma Metropolitana, que carece de bachillerato, pero también vive de recursos públicos, sólo ofreció 755 lugares a los aspirantes a ingresar al nivel de licenciatura, sí, sólo 755 para los miles de aspirantes, lo que significa, señala Hugo Aboites (La Jornada, 12/sep/26), apenas nueve muchachos para cada carrera profesional, lo que está muy lejos del promedio de aceptados en años recientes, que anda entre 3 mil 500 y 4 mil 500, salvo 2020, en que entraron 2 mil 800. Pero ahora son únicamene 755 los que llegan a la UAM, gracias a un “enorme esfuerzo”, según dijeron el rector Gustavo Pacheco y la secretaria general, Esthela Sotelo, los mismos funcionarios que adquirieron recientemente, con dineros del presupuesto de la UAM, 8 autos Tesla de unos 900 mil pesos cada uno. Pese a tal despilfarro, los citados funcionarios esperan que el presupuesto de 2027 les regale 700 millones más.

475 AÑOS DE LA UNIVERSIDAD

La Real y Pontificia Universidad de México nació por cédula real del 21 de septiembre de 1551. El 3 de junio de 1553, el licenciado Cervantes de Salazar “hizo el initio de las escuelas”, en presencia del virrey Luis de Velasco y de la Real Audiencia, y del rector Antonio Rodríguez de Quezada. El lunes 5 se impartieron las primeras cátedras: de 7 a 8 de la mañana prima de teología a cargo del dominico fray Pedro de la Peña, de 8 a 9 leyó fray Alonso de la Veracruz la cátedra de Biblia y, sucesivamente, Juan García, “catedrático de artes, empezó a leer la lógica de Soto”; el licenciado Pedro Morones hizo lo propio con decretales; el doctor Bartolomé de Melgarejo, decreto; y el bachiller Blas de Bustamante, gramática. Así se inició la historia, pero al arribar al siglo XIX, la Universidad estaba anquilosada por su dogmatismo y era incapaz de actualizar conocimientos, lo que en 1834 llevó a su cierre por el gobierno de Valentín Gómez Farías, que la declaró “inútil, irreformable y perniciosa”, lo que inició una secuencia de cierres y reaperturas paralela a la lucha entre liberales y conservadores, hasta que, paradójicamemte, el 30 de noviembre de 1865, el emperador Maximiliano decidió su clausura definitiva. Hoy, 475 años después de la apertura, la UNAM, laica y republicana, por primera vez conmemora la existencia de la Universidad de México, la de antes y la de hoy. Bien por eso.

EXTRAÑO FESTEJO PATRIÓTICO

Denunciaron diputados del PAN que la Embajada de México en España celebró el aniversario de la Independencia en forma ciertamente extraña: se trató de una fiesta donde corrieron ríos de champaña y otras bebidas costosas, lo que implicó un costo de 50 mil euros, lo que fue cubierto por 40 patrocinadores. La asistencia fue muy selecta, tanto, que a los mexicanos residentes en Madrid no los dejaron entrar El embajador es Quirino Ordaz Coppel, exgobernador de Sinaloa, de quien los diputados Federico Döring, Genoveva Huerta y Raúl Torres recordaron que tiene expedientes abiertos que lo relacionan con el crimen organizado, lo que debería ser motivo para retirarlo del cargo diplomático. Hasta ahora no se sabe quiénes fueron los patrocinadores y cómo recibió la embajada esos dineros, pero sería bueno que la Cancillería informara sobre el asunto, pues se trata de una celebración patriótica a la que suelen asistir los paisanos que están en aquellas tierras, a los que ahora les cerraron las puertas. El asunto huele a corrupción, pero eso deberán precisarlo e informarlo las autoridades.