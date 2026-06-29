La ‘Marea Naranja’ bailó ‘Payaso de Rodeo’ en Monterrey durante el Mundial 2026

Cientos de aficionados de Países Bajos se unieron a un mismo ritmo, al son del ‘Payaso de Rodeo’, previo al partido que sostendrá su selección contra Marruecos en el Estadio Monterrey, en la ronda de los 16avos de final del Mundial 2026.

“¡Gracias por dejarnos bailar con ustedes, México!”, tituló la cuenta oficial de los Países Bajos, donde también adjuntó un video con la “marea naranja” siguiendo los pasos.

Los aficionados de Países Bajos portaron pelucas y sombreros, donde también hubo presencia de mexicanos.

La caravana, que inició horas antes del partido, no tuvo distinciones y se vio convivir a aficionados de Países Bajos como de Marruecos.

En el trayecto también estuvo el emblemático Orange Bus con aficionados de Países Bajos y detrás vino otro autobús de doble piso, con invitados especiales. El recorrido inició en la Macroplaza al Parque Fundidora.

La caravana fue encabezada por autos de lujo de la policía, como un Corvette y un Mustang. Decenas de elementos de Seguridad cuidaron el contingente.

Los autos de lujo que guiaron el contingente de la caravana de la 'Marea Naranja' para el Países Bajos vs Marruecos Christian Mendoza

En otro punto en el que también se reunieron los aficionados con dirección al Estadio Monterrey, fue en el Parque de Agua.

Ayer por la noche se dieron festejos en la Macroplaza y en Barrio viejo, la mayoría fueron aficionados de Marruecos, que celebraron el último partido mundialista en Monterrey.

Con información de Christian Mendoza.